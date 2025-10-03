美對俄用兵 美軍艦首度加入「波羅的海哨兵」計畫

美國海軍「巴爾克利號」驅逐艦（DDG 84）9月30日加入「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）行動。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄羅斯不斷以灰色地帶手法破壞波羅的海區域基礎設備，美媒報導，美國海軍「巴爾克利號」驅逐艦（DDG 84）9月30日加入「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）行動，強化北約在該地區的對空監偵與防空能力。此舉是為因應近日無人機多次入侵歐洲盟邦領空，還造成機場多次關閉的事件。

《星條旗報》報導，一名匿名的五角大廈官員表示，這是美軍首次派遣軍艦參與該行動；美國海軍已於上週部署1架P-8A海上巡邏機至當地。美國海軍戰爭學院海上戰略課程主任霍姆斯說，美方同時部署P-8A及具備強大防空能力的驅逐艦，象徵北約攜手加強盟邦防禦的堅定信念，加強嚇阻俄羅斯。

「波羅的海哨兵」行動始於今年1月，原為應對近期波羅的海海底電纜及天然氣管線屢遭俄羅斯破壞的問題，隨著近日發生多起無人機侵入挪威、丹麥等國機場的飛安問題事件，北約也在日前宣布，以全新多領域裝備，進一步加強波羅的海警戒。

烏克蘭總統澤倫斯基參加「華沙安全論壇」時警告，俄羅斯正利用「影子艦隊」的油輪，作為無人機的發射及操控平臺，以騷擾波羅的海國家領空；我國情次室次長謝日升中將也參與該場論壇，台灣長年面對中國的灰色地帶操作經驗。

為應對俄軍多起無人機入侵波蘭、羅馬尼亞等國領空，北約還啟動「東翼哨兵」行動，加強東歐國家的防空能量，共同肆應俄羅斯日益加劇的領空侵略行為。

