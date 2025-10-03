近70年來頭一遭！駐歐美軍空軍司令 從四星變三星

圖為獲美國總統川普提名，將接掌駐歐美軍空軍兵符的三星中將辛德斯（Jason Hinds）。此舉將使這個自冷戰高峰期以來，一直由四星上將擔任的關鍵指揮職位，史無前例地遭到「降級」。（圖取自美軍DIVDS網站）



〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯威脅日益加劇的背景下，美國川普政府卻做出了一項引發歐洲盟邦高度關切的決定。根據美國軍事網站《國防新聞》（Defense News）報導，川普總統9月29日提名駐歐美軍空軍（USAFE）的新任司令，但與過去近70年的慣例不同，這項任命案，竟史無前例地將該職位的軍階，從「四星上將」降為「三星中將」。

美國駐歐空軍司令，不僅負責美國在歐洲與非洲的空中武力，更身兼北約（NATO）盟軍空戰司令部（NATO Allied Air Command）的最高指揮官，是捍衛歐洲領空的關鍵人物。

自1957年、冷戰高峰期以來，這個極其重要的職位，一直是由德高望重的「四星上將」所擔任。然而，根據白宮的最新提名，現任駐歐空軍副司令的三星中將辛德斯（Jason Hinds），在接任司令後，將不會獲得晉升。這意味著，北約的空防指揮鏈，將迎來68年來，首次由一位三星中將來領導的局面。

美國空軍部發言人對此表示，此一變動，是為了響應國防部長赫格塞斯五月時，下令裁減全軍至少20%四星將官的命令。赫格塞斯當時在備忘錄中寫道，此舉是為了「移除冗餘的部隊結構」，以「優化並簡化領導層」。

然而，值得注意的是，美國駐歐陸軍司令，目前仍由四星上將擔任。此次單獨削弱空軍司令的位階，被外界普遍解讀為，再次凸顯了川普政府對歐洲盟邦「國防支出不足、搭便車」的長期不滿。

川普長久以來，一直對美國在歐洲的軍事介入，抱持懷疑態度。他在第一任期尾聲，便曾試圖從德國撤軍。此次在俄羅斯日益具有侵略性的時刻，再度做出削弱歐洲指揮層級的舉動，已引發部分國會議員與歐洲盟邦的嚴重憂慮，擔心這可能是川普政府新一輪「撤出歐洲」行動的前奏。

