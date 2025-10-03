美烏磋商無人機協議 助美斬獲戰場新技術

澤倫斯基（左）和川普達成的無人機協議，將助美大幅提升經過實戰經驗的無人機技術。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》2日報導，烏克蘭正與美國就一項無人機協議進行談判，基輔團隊近日抵達華府討論協議細節。這項價值數十億美元的潛在協議，將增強美烏安全關係，讓烏方透過分享自身經過實戰檢驗的無人機技術，換取專利費用或補償，美方也將獲得戰場技術。

據報導，9月30日，由烏克蘭國防部副部長博耶夫（ Sergiy Boyev）率領的代表團在華府與五角大廈和國務院官員開始為期數日的會談。一位美國政府官員表示，最終敲定這項價值料達數十億美元的詳細協議可能需要數月時間。

雖然美國製造商能製造一些先進的無人機，但烏克蘭在大量生產廉價無人機（UAV）方面遙遙領先，這些無人機已被證明在戰鬥中非常有效。烏克蘭去年生產超過200萬架無人機，成本比西方製造的無人機低20％至30％。

投資8家烏克蘭國防承包商的美國創投基金UA1合夥人麥克納爾蒂（William McNulty）表示：「美國確實需要烏克蘭的無人機技術。」這項潛在的協議也具有政治意義，因為基輔希望鞏固與川普的關係，而川普對基輔的支持有時並不穩定。

這項潛在的無人機交易也凸顯美國工業界可從烏克蘭獲益良多。烏克蘭在新技術、新戰術及快速融入新戰場的能力方面處於領先地位。隨著烏克蘭戰爭改寫各國的作戰方式，歐洲各國政府、投資者和企業紛紛競相利用烏克蘭的無人機技術。

一位美國政府官員表示，這項無人機交易旨在讓美軍能夠利用烏克蘭在無人機領域的競爭優勢。反過來，基輔則尋求購買高階美國武器，例如「愛國者」防空飛彈系統、發射導引多管火箭系統（GMLRS）的「高機動性多管火箭炮系統」（HIMARS）、「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）及空軍的多用途戰機。

知情人士透露，美烏正在探索幾種不同的機制，以促進無人機技術從基輔轉移到美國。這些機制包括烏克蘭公司向美國公司提供無人機技術和原型機，以換取專利費，或由烏克蘭公司在美國設立子公司生產無人機。另一種可能性是直接從烏克蘭購買無人機供美國軍方使用。

