季連成花蓮霸氣整合指揮 2016台南救災表現獲賴清德肯定

在行政院指派政務委員季連成（中）接任花蓮應變中心前進協調所總協調官後，季連成展現的霸氣丶果決風格令人矚目，讓花蓮災區復原的步調上緊發條。（資料照，記者王峻祺攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕在行政院指派政務委員季連成輪任花蓮應變中心前進協調所總協調官後，季連成展現的霸氣丶果決風格令人矚目，讓花蓮災區復原的步調上緊發條，他要求各單位要採取主動聯繫丶主動援助丶主動服務原則，也相當程度的提高花蓮縣政府局處人員的配合態度，展現中央政府處理災情的格局與氣魄。

季連成是陸軍中將退伍，在賴總統上任之後獲延攬為行政院政務委員，同時擔任總統府全社會防衛韌性委員會執行秘書。他在政務協調的工作上，雖然具體成績還待時間來驗證，但論起救災丶調派人力與各方資源，對曾任陸軍軍團指揮官的季連成來說，可說是熟悉到不能再熟悉了。

請繼續往下閱讀...

這是因為季連成在2015年3月至2016年11月期間，擔任的職務是陸軍八軍團指揮官，任內就碰上了2016南台灣大地震，南部地區災情嚴重，更嚴重的就是台南丶高雄，尤其是台南維冠大樓的倒塌救災，搜尋生命任務，成為當年揪住人心的焦點。季連成指揮調度軍團及作戰區內的軍警丶消防丶海巡官兵加入救災，同時調度各方集聚的資源，配合時任台南市長賴清德的指揮，快速的啟動及執行救災任務，也因此獲得賴清德與時任高雄市長陳菊的讚賞與肯定，還曾代表國軍接受日本媒體訪問。

賴清德當時還在臉書專頁發文提到：「台南有困難，就有八軍團。」，他也特別對時任八軍團指揮官季連成中將及弟兄表達感謝。

季連成（右一）在2015年3月至2016年11月期間，擔任陸軍八軍團指揮官，任內就碰上了2016南台灣大地震，南部地區災情嚴重，由八軍團擔負救災重任。（資料照）

此次花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成花蓮重大災情，救災任務理應整合各方資源丶調度人力，排出生命搜尋丶交通主要幹線恢復丶家園整理丶生活善後等優先順序，但救災初期中央的意見未獲花蓮縣政府全部採納，即便是中央設立應變中心前進協調所，但救災亂象並未解決，若是一開始就指派一位具有救災實務經驗丶霸氣指揮的總協調官來處理，相信成效會更為顯著。

除了數以萬計的民間「鏟子超人」加入救災行列令人淚目之外，軍方的全體動員也功不可沒。陸軍花東防衛指揮部指揮官劉暐欣中將的執行能力也備受肯定，除了花防部本身的官兵動員之外，由陸軍司令呂坤修上將下令陸軍各個軍團全體動員，調派來的官兵及化學兵丶工兵丶後勤運輸與通信丶軍醫部隊，加上海軍陸戰隊水下作業大隊官兵，全部集結在此，接受指揮官劉暐欣的調度，展現劉暐欣具有接任軍團指揮官的能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法