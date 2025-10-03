真主黨可望今年消失 美國金援黎巴嫩70億解除真主黨武裝

數千名真主黨成員9月25日違反政府禁令聚集在黎巴嫩首都貝魯特沿海的1處觀景點，並在標誌性的拉烏什海岩上投射出該組織前領導人納斯拉勒及其繼任者薩法丁的圖像。（美聯社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為了落實在去年底由美、法居中協調，和以色列方面達成的停火協議，黎巴嫩政府即將展開解除境內武裝組織真主黨武裝的任務，美國除了軍售價值1億美元的A-29攻擊機給黎巴嫩，各方消息人士並證實川普政府還提供一筆金額為2.3億美元（約69.96億元新台幣）的金援，協助黎巴嫩推動相關事務。

路透報導指出，根據華府以及貝魯特知情人士透露，其中1.9億美元將提供給黎巴嫩政府軍，另外4000萬美元則是援助黎巴嫩內政部的安全部隊。

美國國會民主黨議員助理表示，這筆援助款項在美國財政年度於9月30日結束前及時撥出，「對黎巴嫩這種小型國家而言，這筆援助非常可觀」。

報導指出，川普行政團隊近期利用行政權力，在「美國優先」的口號之下，於財政年度結束前擋下了鉅額援外經費，因此這項金援的撥付，凸顯出白宮對於解決包括加薩衝突在內、中東地區動盪情形的積極態度。

對此，美國國務院1名發言人透過電子郵件表示金援目的，在於「協助黎巴嫩政府將主權落實至所有領土，並且實踐有關以色列與黎巴嫩民兵組織停火的聯合國安理會第1701號決議，從而實現以色列、黎巴嫩之間可持續的安全與和平」。

報導指出，黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）以及總理薩萊姆（Nawaf Salam）在8月5日，指示該國軍方擬訂計畫，確保在今年年底之前，能夠完成收繳境內所有民間武器的目標。消息人士指出，美國所提供的資金，將能夠使黎巴嫩內政部旗下的安全單位掌控國內局勢，並且讓政府軍能夠專注於其他的關鍵任務。

去年11月底，以色列與黎巴嫩、真主黨在國際介入調解下達成了停火協議，其中主要內容包括黎巴嫩政府軍進駐該國南部地區，以及解除真主黨武裝，換取以色列從原本掌控的黎巴嫩境內據點撤軍。報導指出，真主黨向來對於解除武裝一事抱持堅定拒絕的態度，但在協議簽訂之後，來自華府、黎巴嫩政府的壓力日漸沉重，也再度讓解除武裝一事成為各界關注的焦點。

