防衛韌性刻不容緩！顧立雄曝國軍將與海巡建置「軍民共同圖像」

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院今（3）日審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，民進黨立委王定宇質詢時指出，本次特別預算援引「預算法」第83條多項條文，具備國防與經濟重大變故的急迫性與必要性。他進一步關注國防部與海巡署在特別預算中的合作項目；國防部長顧立雄透露，軍方將與海巡建置共同「軍民」圖像，納入雷達資訊，以強化海域覺知。

王定宇質詢說，此次特別預算中，與國防部相關金額達1132億元，其中673億元屬於指管通信韌性，包括軍民COP（共同圖像）系統；另有一部分用於設備更新與戰備厚實，包含彈藥庫與軍事設施整建，海巡則編列31億元，內容也涉及共同圖像與指管韌性。他指出，目前陸軍的共同圖像仍不完整，質疑是否優先投入與海巡合作會有順序問題。

顧立雄回應，軍方建構的「台灣戰術網路（TPN）」將持續擴張，這次將海巡、陸軍、海軍雷達納入其中，目的是讓海巡能接收前線雷達，提升海域警戒能力。他並坦言，編列的5億元經費僅是起步，未來仍需追加預算，「至於委員提到的經費不足，未來還要再精進，屆時會再編列」。他也強調，相關權限將在不涉及機敏部分下，開放給海巡共享。

針對在野黨質疑項目應納入年度預算即可，無須特別預算，顧立雄則以彈藥庫與訓場為例，說明急迫性。他指出，過去每年僅能編列約1億多元用於彈藥庫維護，但新式武器大量進來後，必須快速擴增儲設設施；訓場亦因一年期義務役復徵與後備戰力需求，若僅靠年度預算整修進度過慢，「用特別預算才能快速推進因應」。

王定宇也強調，俄烏戰爭已凸顯彈藥準備不足的警訊，國內急需以特別預算加速補齊短板。他並以近年小艇快速穿越淡水河口或台中的案例為例，指出這並非海巡不盡責，而是裝備不足，「所以要趕快補洞」。

海委會主委管碧玲說，海巡正推動「海空一體」的下一階段轉型，從水下、水面到空中、從有人到無人系統都需齊頭並進。她指出，目前水面與水下無人載具部署仍為零，必須透過特別預算才能同時起步，並強化夜視功能與次世代雷達等情監偵能力，「來得太快，襲擾類型太多元，所以必須加速補強」。

