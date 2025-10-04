海上版地獄火 英新型反艦飛彈「海毒液」可由直升機發射專打中小船

圖為英國海軍的「野貓」直升機。（圖取自英國皇家海軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕近期在倫敦DSEI英國防務展上，歐洲最大飛彈製造商MBDA透露，正準備將其「海毒液」（Sea Venom）輕型反艦飛彈，從一款直升機專用武器，擴展為一個能由無人艇、巡邏快艇乃至岸防卡車發射的多平台武器家族。數周後，英國皇家海軍2日便宣布，「海毒液」飛彈已達「初始作戰能力」（IOC），將搭配艦載「野貓」直升機，拓展英軍艦隊打擊戰力，應對多領域威脅。

英海軍表示，「海毒液」飛彈是在隨「威爾斯親王號」（R09）航艦打擊群執行「高桅」部署任務期間，達到IOC里程碑，象徵該型飛彈已完成研發與測試工作，足以勝任戰備任務。英軍也規劃將其作為「野貓」直升機的主要武器之一，協助艦隊提升打擊火力。

「海毒液」是一款由英法合作研發、歐洲飛彈大廠MBDA打造的新世代空射反艦武器，長約2.5公尺、直徑約20公分、彈頭重約30公斤，射程超過20公里，採紅外線尋標器與慣性導航導引，並可透過資料鏈全程掌握接戰狀態，或改變航線與目標，有效打擊輕型作戰艦艇與沿海目標。

該彈搭載一枚30公斤的半穿甲彈頭，專為在複雜的近岸環境中，打擊包含護衛艦在內的各類水面目標而設計。其最大的技術特點之一，是具備「人在迴路」（OITL）的控制能力。在飛彈飛向目標的途中，操作員可透過雙向數據鏈，即時觀看飛彈尋標器傳回的影像，並在必要時進行手動介入，例如重新鎖定目標、修正最終彈著點，甚至在發現目標為非敵對船隻時，安全地中止攻擊任務。

「野貓」直升機可一次掛載4枚「海毒液」，執行近岸作戰。英海軍也希望「海毒液」能與較小型的「岩燕」（Martlet）飛彈搭配，發揚不同射程與火力，提升「野貓」作戰彈性。

圖為「海毒液」（Sea Venom）輕型反艦飛彈。（圖取自英國皇家海軍）

