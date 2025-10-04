自由電子報
紐西蘭NH90直升機超敢飛 跨海2840公里飛到澳洲創紀錄

2025/10/04 13:16

圖為紐西蘭的NH-90直升機。（圖取自紐西蘭空軍）圖為紐西蘭的NH-90直升機。（圖取自紐西蘭空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕直升機的航程普遍都有數百公里，但紐西蘭空軍的2架NH90直升機，各攜帶2具1100磅副油箱，於9月29日完成飛越塔斯曼海的創舉，全程共1534浬（約2840公里），將油箱操到極限，驗證NH90直升機的優異性能。

軍聞網站「Defense News」報導，隸屬第3中隊的2架直升機，各攜帶2具1100磅副油箱，從澳洲東部的安伯利空軍基地（RAAF Base Amberley），飛往紐西蘭北島的奧克蘭空軍基地（RNZAF Base Auckland），全程歷時2天；途經羅坎普頓、科夫港及豪勳爵島，最長的一段飛行是從諾福克島到奧克蘭空軍基地，距離約573浬（約1061公里）。

報導指出，這2架直升機6月便離開紐西蘭，前往澳洲參加「護衛軍刀」（Talisman Sabre）聯演。稍後又前往巴布亞紐幾內亞，參加該國50週年獨立慶典。2機在前往巴紐期間連續飛行453浬（約839公里），橫越珊瑚海。

紐西蘭空軍司令史考特准將表示：「這類紀錄能讓機組員對裝備更具信心。」他說，只要經過縝密規劃與準備，人員執行任務時，便不會因為裝備性能極限而退縮。

本次飛行指揮官強斯敦指出，這趟長程飛行醞釀已久，早在2023年就已完成準備，但直到今年才有機會執行。目前紐西蘭空軍共有17架NH-90服役中，其中9架作為備用機。

