複製烏克蘭經驗 歐洲將推「無人機長城」擋俄羅斯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭無人機防線使俄羅斯軍隊在烏東未有進展，「歐洲政治共同體」（EPC）峰會2日在丹麥首都哥本哈根舉行時，烏克蘭總統澤倫斯基親自出席，藉本次會議加強合作推動「無人機長城」計畫，幫助歐洲應對持續加劇的俄羅斯威脅。

「基輔獨立報」報導，本屆峰會由丹麥總理佛瑞德里克森、歐盟理事會主席柯斯塔共同主持，除了歐盟27國領導人，還有超過20個非歐盟國家領袖與會。會議聚焦兩大主軸，除討論烏俄戰爭局勢，另一焦點則是建立覆蓋歐洲東翼的「無人機長城」，填補歐洲對低成本無人機的防禦缺口。

澤倫斯基在峰會發表談話，直指歐洲各地的無人機侵擾事件，是俄國升級戰爭、企圖分裂歐洲的舉動。而烏克蘭將全力配合歐盟加強無人機防禦能力，且將盡快提供反無人機經驗，加速推動「無人機長城」計畫，最終打造確保整個歐洲安全的防禦網。

他也在會前指出，烏克蘭擁有豐富的戰爭經驗，已準備好向丹麥提供支持，以應對無人機威脅。

綜合相關報導，烏克蘭這次派出一支反無人機代表團，確保峰會所在地丹麥的空域安全。法國則出動一支由35名人員與1架H125M「耳廓狐」（Fennec）輕型直升機組成的反無人機小組；瑞典、德國也派員參與，使本次部署被視為歐盟「無人機長城」構想的首次實踐。

「歐洲政治共同體」成立於2022年，由時任歐盟輪值主席的馬克宏提議組成，允許歐盟以外的歐洲國家參與，作為回應烏俄戰爭，以及各方對話與合作的管道。

