軍方前進外科小組進駐花蓮災區 一窺軍陣醫療運作新制

第2作戰區整合三軍總醫院丶國軍花蓮總醫院、國軍高雄總醫院、國軍左營總醫院及三軍總醫院松山分院等5所軍醫院，以及各地區支援指揮部醫療能量，於災區開設「前進外科小組」（FRSD）。（取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕花蓮光復鄉災區清淤工作持續進行中，因光復鄉地處偏遠，醫療能量缺乏，第2作戰區為此整合三軍總醫院丶國軍花蓮總醫院、國軍高雄總醫院、國軍左營總醫院及三軍總醫院松山分院等5所軍醫院，以及各地區支援指揮部醫療能量，於災區開設「前進外科小組」（FRSD），由包含國軍醫院醫師等醫務人員進駐，強化災區醫療服務。

軍媒今天報導，前進外科小組配備負壓空間、插管器械及生理監測器等基礎手術設備，能即時控制傷患出血、穩定生命徵象，確保患者能在時效內獲得緊急醫療處置，展現國軍醫療體系整合效能，並提供國人最即時的健康照護。

軍醫局為滿足天災、戰時第一線大量傷患救治需求，近年陸續採購「新型野戰醫療帳篷」、「國軍前進外科小組裝備整備」等裝備，其中，「新型野戰醫療帳篷」可由4人搭設，並採電動方式充氣，最快10分鐘內可搭建完成，並可依照實際需求將內部調整成正、負壓空間，供醫療人員在內部進行手術。

野戰負壓病房可執行簡易手術。（取自軍聞社）

「前進外科小組」為軍醫局所屬單位，於今年開始執行「國軍前進外科小組裝備整備」工作，主要預應戰時作戰區二級衛勤能量不足、道路中斷等情境，導致傷患無法立即後送或鄰近急救責任醫院能量無法負荷狀況。

全社會防衛韌性首次於台南演練時曾驗證類似概念，當時以政府機關為主體，因此軍醫局未參與，但有出借相關裝備給台南市府，並由奇美醫院執行，市府開設「擴充急救醫療場所」，設有醫療指揮中心、區級協作中心、中重傷處理區、急診檢傷區、前進外科小組作業區、大體暫存區、用餐及休息區、災難心理衛生作業區等。

另為使各單位瞭解「戰時國家醫療體系運作機制」，國防部曾說明，不僅衛勤部隊與國軍醫院前進外科小組協同作業，也會與衛福部、消防署、縣市政府衛生主管機關及急救責任醫院建立橫向協調機制。

醫生對受傷病患實施初步處置。（取自軍聞社）

