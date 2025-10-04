愛三增程型飛彈首批年底前交運抵台 強化東台灣空防實力

圖為美軍的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）發射瞬間。（美軍DVIDS網站

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應中國彈道飛彈威脅，國防部運用向美國採購愛國者三型飛彈系統的結餘款，向美增購數百枚愛三增程型飛彈（MSE），軍方人士今天指出，首批愛三MSE增程型飛彈，預計在年底以前交運抵台，將部署於花、東地區，強化東台灣空防實力。

愛三增程型飛彈的射高優於愛三飛彈，比起愛三的24公里，愛三MSE型一舉提升至45至60公里左右，可在更高空層攔截落下階段的彈道飛彈，或者巡弋飛彈、先進戰機等高價值目標。由於愛三增程型飛彈的體積較大，一輛發射車僅能裝載12枚，比一輛車裝載16枚愛三飛彈略少。

在另一方面，由中科院研製的強弓飛彈系統（天弓四型）攔截高度已可達到70公里，並且會納入兆元軍事特別預算計畫內進行量產，屆時將形成弓三丶愛三丶愛三MSE及弓四飛彈的多層次攔截網，降低共軍彈道飛彈對台灣的威脅。

中科院公布「強弓」飛彈發射情景，可見彈體在火光四射情境下衝向高空。（擷取自中科院影片）

空軍在國防部年度預算中執行的「愛二性能提升及採購愛三」飛彈系統案，總金額達到1791億餘萬元，本來是早就應該執行結束的案子，但因為軍方在109年7月核定運用這項採購案的結餘款，來採購愛三增程型飛彈（MSE），以補充原彈藥採購不足的數量，因此全案延到116年度才要結束。

國防部先前向立院表示，愛三增程型飛彈（MSE）預計在今丶明兩年交貨完成。不過，因為俄烏戰爭引發歐洲各國積極擴充軍力，導致對愛國者飛彈的需求大增，廠商的產量趕不上需求速度，連帶也影響愛三增程型飛彈（MSE）交貨抵台的時程。

軍方人士今天指出，首批愛三MSE增程型飛彈，預計在年底以前交運抵台，將部署於花、東地區，強化東台灣空防實力。至於首批交貨的數量是否如原本規劃，或是低於原本規劃，軍方對此不予評論。

