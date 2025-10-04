美女軍官花蓮救災成嬌點 蔣中尉：身為軍人應當身負保家衛國責任

三位女性官兵在休假期間，自發性前往花蓮協助救災，畫面曝光之後引發熱烈討論。被討論最多丶容貌秀麗的一位女性官兵，本尊是在陸軍航特部601旅飛保廠任職的蔣姓中尉（右三）。（圖：青年日報提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕三位女性官兵在休假期間，自發性前往花蓮協助救災，畫面曝光之後引發熱烈討論，被討論最多丶容貌秀麗的一位女性官兵，本尊是在陸軍航特部601旅飛保廠任職的蔣姓中尉。蔣中尉說，因在社群媒體中看見嚴峻災情，並也看到國軍同袍不畏艱險、跨區增援救災，於休假期間，自發性前往光復鄉投入災後復原工作。

蔣姓中尉大方的接受軍媒青年日報的訪問時指出，當看見許多民眾志願前往災區擔任志工，深感自己身為軍人，應當身負保家衛國的責任，因此與志同道合的同袍一起投入災區擔任志工，期望為美麗家園盡一分心力。

臉書粉專「靠北長官2020」近日持續分享國軍前往光復鄉救災的畫面，2日也分享多名女兵前往救災的畫面，小編發文表示「救災視同作戰，災後復原交給我們」，發文引發熱烈討論，網友看法大不同。

其中一名被拍到的女兵則是留言「我們都只是想為花蓮盡一份心力，希望他們能趕快恢復家園，但偏偏被偷拍還發到一個充滿戾氣的地方，難免會被惡人酸言酸語，但也有很多正向的正常人在鼓勵我們，謝謝你們，也麻煩大家不要肉搜另外兩位，造成他們困擾」，小編則是留言強調「誤會大了，發文是讚許沒有批評及責難，讓大家可以看到軍人的努力????大家可以看一下這幾天發的都是正向的，不知道為何大家都看歪了」。

臉書粉專「靠北長官2020」2日發文分享多名女兵到光復鄉救災的畫面，小編發文表示「救災視同作戰，災後復原交給我們」，許多網友大讚她們人美心善。（圖擷自臉書）

