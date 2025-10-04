南海警報！中國轟-6轟炸機攜超音速飛彈飛越黃岩島

10月1日，一架解放軍轟-6轟炸機掛載著鷹擊-12 （YJ-12） 反艦飛彈，飛越黃岩島。（解放軍南部戰區影片截圖）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國軍事專業媒體《Naval News》報導，在10月1日中國國慶日當天，中國軍方派遣了一架轟-6轟炸機，掛載著超音速反艦飛彈，飛越南海黃岩島（菲律賓稱：斯卡伯勒淺灘，Scarborough Shoal）進行戰備巡邏，並與多艘護衛艦及戰鬥機進行軍事演習。報導指出，中國軍方在黃岩島的此類高端軍力部署，目的是反制菲律賓與美國在南海的行動。

兩艘054A型護衛艦在黃岩島海域進行戰鬥演習。（圖：解放軍南部戰區）

中國人民解放軍南部戰區發布聲明指出，此次在黃岩島的海空聯合演練，目的是「加強巡邏與警戒，進一步強化對相關海域的管控，並有效應對非法的侵犯與挑釁」。該新聞稿稱，此舉旨在堅定維護中國的主權與安全，同時維持南海地區的和平與穩定。

此次部署的轟-6轟炸機被辨識出掛載了鷹擊-12超音速反艦飛彈，這是一款能夠打擊500公里外目標的海上攻擊武器。一同參與行動的還有054A型護衛艦郴州號（舷號552）、柳州號（舷號573）與巴彥淖爾號（舷號551），以及至少兩架殲-16戰鬥機。南部戰區發布的影片更顯示，艦隊呈編隊航行，並起飛了至少一架直-9通用直升機。

轟-6轟炸機的設計源自前蘇聯冷戰時期的圖-16轟炸機，但經歷了數十年的多次升級，已成為北京最有效的空中打擊平台之一。其較新改型能夠攜帶空射彈道飛彈、極音速武器與其他彈藥，對第一島鏈內的美軍及其他國家的部隊構成威脅。解放軍先前曾將此型轟炸機部署至南海的人造島礁機場，使其打擊範圍足以覆蓋整個菲律賓。

黃岩島一直是北京與馬尼拉長期領土爭端的焦點。中國依據「十段線」主張視該島礁為主權領土；菲律賓則主張該淺灘位於其西部專屬經濟區內，距離呂宋島僅120海里。

自2012年後，北京在黃岩島維持持續存在，但近期緊張局勢升級。八月，解放軍海軍桂林號驅逐艦（164）與中國海警江島級巡邏艦（3104）發生碰撞。馬尼拉依據「卡迪瓦」（Kadiwa）計畫派遣船隊護送漁船前往該區作業。上月，中國海警船攔截多艘菲律賓海岸防衛隊及漁業水產資源局船隻，其中一次攔截導致一名菲律賓船員受傷。

