權鬥升級！美防長閃電開除海軍幕僚長 傳為新任次長「高雄」清路

美國國防部長赫格塞斯3日解除海軍幕僚長哈里森（Jon Harrison）職務。 （圖：美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國政治媒體《Politico》報導，美國國防部長赫格塞斯3日解除海軍幕僚長哈里森（Jon Harrison）職務。此次突然解職發生在新任海軍副部長高雄（Hung Cao）本週獲參議院確認之後。

美國參議院已正式批准高雄（Hung Cao）的提名，這位昔日的越南難民，如今正式成為美國海軍第二號文人領袖。（法新社檔案照）

五角大廈在聲明中證實哈里森去職。聲明表示：「他將不再擔任海軍部長幕僚長，我們感謝他對國防部的服務。」哈里森拒絕對此發表評論。

海軍部長幕僚長傳統上是幕後職位，負責確保一切順利運作。但哈里森自今年1月川普政府任命上任後，擁有罕見的權力層級。

哈里森與海軍部長費蘭（John Phelan）對海軍政策與預算辦公室進行大規模改革，並試圖限制副部長職位的影響力。《Politico》先前報導，費蘭與哈里森重新分派數名原本應協助高雄適應職務的助理，並計劃面試高雄未來所有軍事助理，以確保決策來自部長辦公室。

越南裔的高雄是知名度高的海軍退役軍人，曾於維吉尼亞州競選共和黨聯邦參議員，由川普總統提名擔任海軍副部長。

此次解職是五角大廈內部數月人事異動的最新案例。赫格塞斯今年稍早已解除多名高層助理職務，並撤換參謀長聯席會議主席，以及海軍、空軍與海岸防衛隊的軍種領導人。

川普曾承諾振興造船產業。但美國海軍最大的造船計畫已延遲數年，美國盟友與最大對手的造船產能都已超越美國船廠的生產力。

