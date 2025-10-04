服役半世紀 美陸戰隊正式退役AAV7

美軍陸戰隊在9月26日，為AAV7舉行退役儀式。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕從1972年開始服役的AAV7兩棲突擊車，參與過福克蘭群島、巴拿馬、索馬利亞、波灣戰爭、伊拉克戰爭等大小戰事，其優異的泅渡性能，也是我國救災的重要幫手。如今美軍陸戰隊在9月26日，為AAV7舉行退役儀式，象徵AAV7將從美軍全面正式下線，未來將交由新一代「兩棲戰鬥載具」（ACV）接手戰鬥任務。

軍聞網站「The Warzone」報導，該儀式在加州彭德爾頓營的兩棲突擊車學校舉行，新聞稿表示，這場儀式不僅紀念該車輛為陸戰隊服役53週年，也紀念曾經使用該車輛的陸戰隊員和水兵。三輛AAV7最後一次駛過閱兵場，標誌著一個歷史性篇章的結束，也代表陸戰隊繼續向現代化遠征兩棲作戰邁進。

兩棲突擊車學校指揮官、陸戰隊上校林恩·貝倫森表示，AAV家族肩負重任，不僅是艦岸的連接裝備，又是裝甲戰車、運兵車、後勤平台，有時甚至是救生艇。最重要的是，陸戰隊在這裡的戰鬥、服役和犧牲中留下自己的印記。

美軍陸戰隊於1972年開始使用當時還被稱為LVTP-7的AAV7，該車於1980年代進行重大升級，包括更新引擎、變速箱和噴水泵​，升級後的車輛被重新命名為AAV-7，隨後其M85機槍砲塔也被更換為M2機槍或40公厘榴彈槍。

而AAV7在波斯灣戰爭期間，進一步加裝鋸齒狀的增強型附加裝甲套件（EAAK），並在1990年代末再次更新引擎和更換懸吊系統，其外型才逐步變成今天的模樣，升級後的AAV7與M2步兵戰鬥車有相同規格零件，強化了後勤和供應鏈通用性。

到2010年代，美軍曾試圖將AAV7進一步升級，但最後因美軍決定採購「兩棲戰鬥載具」（ACV）而被喊卡。相較AAV7，ACV具有更強的機動性和越野能力，能夠在更惡劣的海況下運行。此外，ACV還配備更強大的武器和防護系統，提升陸戰隊的作戰能力。ACV兩棲突擊車的服役，將顯著提升美國陸戰隊的兩棲登陸作戰能力，使其能夠更有效地因應未來戰爭中的挑戰。

美軍曾演示的AAV7生存升級套件，但最後因採購ACV而喊卡。（DVIDS）

