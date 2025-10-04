美國將售台M109A7自走砲 傳因為「這考量」數量由168輛減為120輛

美方將出售M109A7自走砲給台灣，並且會納入兆元的軍購特別預算項目之內，但數量及交貨期程傳出會有重大的調整。圖為美陸軍增購40輛新型的M109A7自走砲。（取自美國國防部官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕美方將出售M109A7自走砲給台灣，並且會納入兆元的軍購特別預算項目之內，但數量及交貨期程傳出會有重大的調整。軍方內部訊息指出，由於特別預算執行的期程有所限制，為避免因為交貨不及而無法在期程內執行交貨，我方採購M109A7自走砲的數量，可會由原先規劃的168輛，減為120輛，並且分兩個階段交運台灣。

消息人士今天指出，由於俄烏戰爭過後，各國對軍事裝備的需求大增，各個國防工業廠商的產量趕不上需求數量，連帶造成對我國多項軍購案的延宕，甚至連列在特別預算內的F-16 BLK70型戰機也是如此，先前空軍將領在立法院信心滿滿的說，今年完成10架以上的產權（即F-16V BLK70戰機）轉移是「樂觀其成」，但至今還沒有首批戰機飛回台灣的訊息出現。

請繼續往下閱讀...

軍方內部訊息指出，美方雖然對出售M109A7自走砲給台灣表達正向看法，但交貨的數量及期程，可能會有所調整，傳出數量可能由168輛減為120輛，至於在交貨期程上也傳出可能分兩階段來辦理，第一階段60輛會列在兆元軍購特別預算及期程辦理，第二階段的60輛則可能視第一階段執行進度，改列在國防部年度預算辦理。

美方對出售M109A7自走砲給台灣表達正向看法，但交貨的數量及期程，可能會有所調整，傳出數量可能由168輛減為120輛。圖為美國陸軍M109A7自走砲。（路透）

M109A7自走砲裝備一門39倍徑的155公釐榴彈砲，最大射程可達30公里，若搭配使用「神劍」導引砲彈時可達40公里。軍方人士說，這個射程恰好在「海馬斯」多管火箭系統（火箭彈射程42至戰術飛彈的300公里）與一般傳統彈藥（30公里）射程之間，可以有效補強台灣防衛作戰及重層嚇阻戰力之所需。

M109A7是M109自走砲家族中最新量產成員，與A6版本最大的差異在於改用M2布萊德雷（M2 Bradley）步兵戰鬥車相同的底盤、引擎、變速箱和履帶系統。A7還換裝了數位射控系統、GPS與數位導航系統、戰術資料鏈，以及具自我診斷功能的檢測電腦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法