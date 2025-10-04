拚太空軍備! 英國建置感測器強化衛星防禦

英國空軍佛林代爾雷達站人員。（路透）

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國強化太空防禦，將建置感測器，對付對手可能用來使衛星失效、攔截和干擾通訊的雷射，提高衛星防護能力。

《路透》3日報導，英國政府3日表示，將投入50萬英鎊，推動這項英國太空司令部和英國太空總署合作進行的計畫。今年夏天英國政府委託進行的國家安全評估報告，指在對手提高太空攻擊能力之際，英國迫切需要強化對軍用太空系統的防禦，這份「戰略防禦評估」（Strategic Defence Review）呼籲英國，投資本國太空攻擊能力，以及情報、導航和衛星通訊網路。

英國太空司令部司令特德曼（Paul Tedman）1日視察為英、美提供飛彈預警與太空監視的英國空軍佛林代爾雷達站（RAF Fylingdales）時表示，軍隊仰賴衛星通訊、偵察和導航數據用於部隊、戰艦和武器，沒有太空資產，西方軍隊「無法有效了解、調動、通信和作戰」，「你必須能保護自己在太空中的系統」。

歐洲和其他西方軍事太空官員紛紛示警，可能干擾陸、海軍行動的太空敵意行動正在升溫。根據法國顧問公司Novaspace資料，美國在太空防禦的投資居全球主導地位，但是德國、法國對這方面的投資，在去年居歐洲之冠。

德國國防部長日前才警告，俄羅斯的威脅與日俱增，柏林未來5年將投資350億歐元強化太空安全。法國則對法國電信衛星公司Eutelsat投入15億歐元，Eutelsat為美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下衛星網路系統「星鏈」（Starlink）的競爭對手。

