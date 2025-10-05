開設機動加油站、善用民間設施 國軍光復救災描繪戰時補給輪廓

國軍官兵操作機動加油站為軍用卡車加油。（軍聞社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上月23日溢流造成嚴重災情，國軍與警消、民間志工「鏟子超人」等投入救災迄今已十餘天。為使軍車減少加油補給往返時間，國防部已於光復鄉開設簡單的「機動加油站」，並且與民間加油站合作，滿足國軍油料實需。這些快速、機動且分散的方式不僅用於救災，也是戰時補給輪廓的體現。

根據國防部統計，國軍在馬太鞍溪溢流釀災後，迄今已投入上萬人次官兵挺進災區，日夜輪班協助災民恢復家園，另外也出動各式卡車、「小山貓」等工兵機具，提升救災效率與滿足人員、物資運補等需求。

值得一提的是，由於光復鄉災區多處仍相當泥濘，且對外交通不甚發達，因此車輛若要離開災區，到瑞穗、鳳林等其他鄉鎮加油，將使時間成本大增。為此，國軍發布消息指，駐守花東的第二作戰區補給油料分庫表示，其已向陸軍後勤指揮部申請專案加油卡，可於台糖加油站大進站等地實施加油作業。

國防部表示，補給油料分庫亦在光復糖廠開設機動加油站，滿足即時加油需求，展現後勤補給效能。根據「軍聞社」發布的照片，「機動加油站」並非複雜的裝備，而是由軍用卡車載運加油裝置，在行駛至指定地點後，官兵只要拉出油槍，即可對車輛進行油料補充。

第二作戰區泵輸油料分庫副分庫長吳上尉表示，此次任務在陸勤部、中油的協助下，克服系統與帳務整合，才使任務得以順利遂行。除了光復鄉內三個定點加油站外，還增設了一個機動加油站，可派遣行動補給車前往現場提供加油服務，大幅提升了油料補給的彈性與效率。

