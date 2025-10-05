國軍油料補給靠它們！ 陸軍新購54輛新型油罐車兩年後到位

陸軍現役M978型油罐車（圖）可同時為4輛戰車、4架直升機加油，現正採購中的新型油罐車，應也具備類似能力。（資料照，取自陸軍臉書）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部投入大量人力、機具於馬太鞍溪堰塞湖溢流救災工作，並與當地加油站合作、開設機動加油站的方式滿足車輛加油需求。另一方面，國軍為滿足機動補給能量，已編列6.22億餘元預算採購54輛新款通用型油罐車，預計2027年以前採購完畢，這型車預料將具備為多輛戰、甲車加油能力，滿足救災、作戰後勤能量。



國軍已投入上萬人次官兵投入馬太鞍溪溢流災後復原工作，另外也出動各式卡車、「小山貓」等工兵機具，提升救災效率與滿足人員、物資運補等需求。為使各式車輛不必到其他鄉鎮加油，徒增時間成本，國軍已與當地3個定點加油站合作外，還增設了1個機動加油站，滿足任務實需。

相較於「機動加油站」等簡易機動設施，若遭遇大型車輛、主戰裝備須加油情況，則得動用大型油罐車。陸軍M49系列油罐車逾齡汰除後，國軍綜合考量部隊任務、兵力現狀與使用頻次，將透過新車採購案提升常備、後備部隊持續戰力。根據明年度國防部預算書顯示，陸軍自2023年至2027年間共計編列6億2263萬元預算，採購54輛新款通用型油罐車，在去年12月正式決標後，首批車輛最快在今年第三、第四季左右獲得。

值得注意的是，陸軍原計畫採購77輛新款通用型油罐車，但受到烏俄戰爭爆發、物價上漲等因素影響，因此去年10月已檢討全案，先將採購數量下修至54輛，其餘再將於2028年起編列第二階段預算補足，確保戰時各部隊油料供補無虞。

雖然國軍新購油罐車的規格尚不明朗，只知道其將採用歐規車輛，但對比現役的M978油罐車性能，其應該同樣具備為多輛車輛、直升機等加油能力。M978油罐車可同時為4輛戰車加油，也在今年度「漢光41號」實兵演習期間，演練同時為4架直升機熱加油。

