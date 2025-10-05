鋼鐵傘兵秦良丰退伍後工作曝光 在國軍高雄總醫院擔任行政專員

國防部副部長鍾樹明上將（右）慰問醫院行政專員秦良丰（左）。（軍聞社）



〔記者涂鉅旻／綜合報導〕陸軍特戰下士秦良丰2018年漢光演習前夕跳傘意外重傷命危，在家人與醫療團隊的全力協助下，以及他頑強意志力的支撐下，不僅奇蹟生還，並在積極復健下恢復慢速行走能力。根據軍方釋出最新消息，秦良丰在去年9月退伍後，已參加軍醫院招聘，現於國軍高雄總醫院擔任行政專員，與國軍始終保持連結。

秦良丰原於陸軍航特部服役，他2018年5月在台中清泉崗基地參加反空降跳傘操演時，從飛行於1300呎高空的C-130H運輸機機艙躍出，卻因為主傘張傘不完全、副傘吃風不足而墜地。重傷的秦良丰到醫院前心肺功能停止（OHCA），經童綜合醫院搶救與細心照料下，成功脫離險境，隨後秦良丰積極接受一系列復健，迄今已恢復部分行動能力，可緩慢行走。

雖然秦良丰在去年9月服役期滿，但由於其正向、積極的態度鼓舞了許多官兵與一般民眾，國軍也在秦的家人全程參與下，協助其退伍銜接事宜，並規劃參與國軍醫院招聘程序。

即使身受重傷，秦良丰仍正向、積極地復健。（資料照，秦良丰父親秦天人提供）

至於秦良丰服務的地點，國軍媒體「軍聞社」報導指，國防部副部長鍾樹明上將日前代表部長顧立雄，前往南部地區慰問國軍高雄總醫院屏東分院醫護、醫院行政專員秦良丰，藉此感謝所有醫護同仁堅守醫療前線，守護官兵與在地居民的健康。

鍾樹明在會議中也表示，他首先要對屏東分院對於未來經營、規劃的用心給予肯定。而針對戰時醫療韌性，主官需要逐步規劃與落實，包含人員後送與撤離路線、SOP的制定等等，都需要納入重要管制事項，並且透過軍醫局執行、制定的SOP，一同帶動衛福部所屬醫療院所，強化戰時的社會與醫療韌性。

