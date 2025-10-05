F-35新對手？俄宣布MiG-41設計定案 但時程充滿疑雲

圖為俄羅斯MiG-41攔截機的概念圖，顯示其降落後施放減速傘的狀態。（圖：維基百科）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Army Recognition》報導，俄羅斯空軍退役少將波波夫（Vladimir Popov）近日宣布，被視為F-35匿蹤戰機未來對手的MiG-41次世代長程攔截機，已完成外型設計，原型機預計未來幾年內首飛。但分析直指，該計畫時程表「如幽靈般」不確定，且可能面臨與Su-57戰機相同困境。

這款被定位為現役MiG-31「獵狐犬」（Foxhound）攔截機後繼者的飛行器，其宣稱的作戰目標極具野心，不僅要攔截極音速飛彈與F-35等匿蹤戰機，部分構想甚至賦予其摧毀低地球軌道目標的反衛星能力。

根據俄方描述，MiG-41性能將前所未有，包括超過4馬赫（Mach 4）的極速、在近太空高度的作戰能力，並將整合先進航電設備，同時有載人與無人版本。其武器庫概念也極為先進，可能包含一種能釋放多枚子飛彈的特殊飛彈（MPKR DP），以提高摧毀極音速或高機動性目標的機率。

儘管俄方宣告看似進展順利，但報導分析直指，該計畫發展時程極不穩定，從2019年宣稱完成外型設計，到2021年宣布進入開發階段，首飛與服役預測時程一再延後。要在4馬赫以上持續飛行，對機體材料、冷卻系統與發動機技術都是極端嚴峻考驗。

更重要的是，俄羅斯先進戰機計畫長期面臨交付困難，第五代戰機Su-57在延宕多年後僅少量服役，且發動機整備度、航電系統整合與量產能力等問題，至今仍揮之不去。

報導分析認為，波波夫的聲明代表了俄方意圖與信心，但MiG-41計畫最終能否克服這些與Su-57相似的技術、工業與經濟障礙，仍是巨大未知數。

