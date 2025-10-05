烏克蘭驚爆：中國提供衛星情報助俄轟炸！連美資工廠都成目標

俄軍8月間空襲烏克蘭札卡爾帕蒂亞州（Zakarpattia）。（歐新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》4日引述一名烏克蘭高階情報官員的說法報導，中國正在向俄羅斯提供情報，使其能夠更精準地對烏克蘭境內目標發動飛彈襲擊。

烏克蘭對外情報局官員亞歷山德羅夫（Oleh Alexandrov）向烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）表示，中國正在轉交有關目標的衛星情報，其中包含受益於外國投資的設施。

亞歷山德羅夫指出：「有證據顯示，俄羅斯與中國在對烏克蘭領土進行衛星偵察以識別並進一步探查戰略目標以供打擊方面，存在高層次的合作。正如我們近幾個月所見，這些地點可能屬於外國投資者。」

今年八月，烏克蘭總統澤倫斯基及地方官員曾表示，一枚俄羅斯飛彈擊中了位於烏克蘭西部札卡爾帕蒂亞州（Zakarpattia）的一家美資家電工廠，造成15人受傷。

此番言論是基輔方面對北京涉入戰爭的最新指控。澤倫斯基總統在今年四月時曾表示，中國正在向俄羅斯供應武器與火藥。他當時還稱，烏克蘭政府掌握的情報顯示，中國正在俄羅斯領土上生產武器。

