戰火逼近北約邊境！俄空襲烏西 波蘭戰機緊急升空

圖為波蘭空軍F-16戰機2023年參與建軍節閱兵儀式。在俄羅斯5日對鄰近的烏克蘭西部發動大規模空襲後，身為北約成員國的波蘭軍方宣布，已緊急升空戰機以確保領空安全。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》報導，北約成員國波蘭5日表示，在俄羅斯對烏克蘭發動空襲後，該國已緊急升空戰機以確保領空安全。烏克蘭官員報告稱，飛彈與無人機襲擊靠近波蘭邊境的利沃夫（Lviv）地區。

波蘭作戰司令部在社群平台 X 上發文稱：「波蘭與盟國的飛機正在我們的空域中執行任務，同時地面防空與雷達偵察系統也已進入最高戒備狀態。」

烏克蘭空軍於格林威治標準時間凌晨3點（台灣時間上午11點）表示，在經歷了數小時的空襲警報後，全國都處於新一輪俄羅斯飛彈攻擊的威脅之下。

烏克蘭西部城市利沃夫的市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示，在防空系統密集地擊退一波俄羅斯無人機攻擊後，飛彈正朝該市逼近。利維夫市距離波蘭邊境約70公里。《路透》的目擊者稱，聽到了來自四面八方、聽起來像是防空系統正在運作的巨大聲響。

目前尚無關於潛在損害的即時報告，俄羅斯方面也未對此發表評論。

北約東翼高度警戒 歐洲民航受影響

北約東翼成員國處於高度警戒狀態，此前波蘭9月在其領空擊落疑似俄羅斯無人機，無人機目擊事件與空域入侵（包括哥本哈根與慕尼黑）已導致歐洲航空陷入混亂。

立陶宛維爾紐斯機場在4日深夜傳出可能有一系列氣球朝機場方向飛來後，於夜間關閉數小時。

負責監管歐洲空中交通的歐洲航管組織（Eurocontrol）警告，由於「烏克蘭局勢」，波蘭管理的空域將出現高度延誤。根據飛行追蹤服務 Flightradar24，5日清晨，商業航班使用的航線通常是波蘭靠近烏克蘭邊境的盧布林與熱舒夫機場關閉時所使用的路線。

