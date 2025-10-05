軍校生衝災區當鏟子超人 海官學生郭靖珩：保家衛國是軍人天職

海軍官校學生郭靖珩就在校內號召，邀請同學、學弟妹當起志工。（取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重受災，許多民眾帶著鏟子、穿起雨鞋進到災區扮演「鏟子超人」協助災後復原。除了奉命救災的國軍官兵外，部分休假官兵也志願投入救災行列，海軍官校學生郭靖珩就在校內號召，邀請同學、學弟妹當起志工。他表示，軍校生應體認保家衛國的軍人天職，也期待投身軍旅能成為守護家園的堅實骨幹。

根據國防部統計，從馬太鞍溪堰塞湖溢流迄今十餘天，目前挺進災區救災的國軍官兵已超過上萬人次，並配合各式機具深入巷弄，為受災戶挖走淤泥、清理道路與居住環境。

請繼續往下閱讀...

除了奉命救災的部隊，部分官兵、軍校生也自願犧牲休假時間，前往災區當起「鏟子超人」，根據「青年日報」報導，來自海軍官校的學生郭靖珩，特別在校內號召，邀請同學、學弟妹們一同前往光復鄉擔任志工，以實際行動支持國家與國人。

郭靖珩說，身為軍校生，應當體認保家衛國的軍人天職，他透過此次參與志工活動，更讓他堅定自己未來投身軍旅的志向，期許自己能夠成為守護家園的堅實骨幹。

另外，這篇報導也陳述，陸軍飛彈光電基地勤務廠官兵秉持「軍民一家」理念，利用休假時間自發組隊，不辭辛勞深入光復鄉各村落與巷弄，協助清除淤泥、搬運廢棄物，以實際行動減輕災民負擔，深獲各界肯定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法