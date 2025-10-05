烏軍用一款「骨董級」防空砲 竟把俄軍先進巡弋飛彈轟下來

圖為俄羅斯「伊斯坎德-K」（Iskander-K）飛彈2014年試射畫面。（圖:俄羅斯國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭戰場再傳「大衛戰勝歌利亞」的現代奇蹟，根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，烏克蘭「赫特曼．博格丹．赫梅利尼茨基獨立總統旅」（Separate Presidential Brigade named after Hetman Bohdan Khmelnytskyi）9月29日在其官方社群頻道上，發布了一段影片，證實其官兵竟以一門傳統的防空砲，成功擊落了一枚來襲的俄羅斯「伊斯坎德-K」（Iskander-K）先進巡弋飛彈。

該總統旅在聲明中，以充滿自豪與戲謔的口吻寫道：「用一門比你父親還老的防空砲，擊落一枚巡弋飛彈，是絕佳的運氣與卓越技巧的結合。在敵人最近一次對首都的空襲中，我們旅的防空飛彈與砲兵營，取得了這次成功。」

為證實此一不可思議的戰果，該旅更同步公布了一段影片，清楚地記錄了這枚敵方飛彈，在空中被砲火擊中、隨後爆炸墜毀的瞬間。

「伊斯坎德-K」是俄羅斯軍火庫中，相當先進的陸基巡弋飛彈，通常被用於攻擊基輔等具有高價值防禦能力的目標。此次能以傳統、甚至可能是蘇聯時代的「骨董級」防空砲，成功將其攔截，無疑是烏克蘭軍隊「以小搏大」、「土法煉鋼」精神的又一次極致展現。

這起事件也凸顯烏克蘭在防空作戰上的多元性與韌性，除了西方盟國援助的先進飛彈系統外，烏克蘭軍方也持續開發更具成本效益的「不對稱」反制武器。例如，第28獨立機械化旅近期便公布了一套名為「普羅米修斯」（Prometheus）的地面遙控防空機器人系統，旨在以更安全、更廉價的方式，反制俄羅斯的空中威脅。

