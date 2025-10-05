雷神交付第500枚ESSM Block 2飛彈 2026年產能將翻倍

雷神公司生產的進化型海麻雀飛彈二型（ESSM Block 2）從海軍艦艇上發射升空，此型飛彈已成為美國及其盟國海軍防空作戰的重要組成。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事網站《Defence Blog》報導，美國國防承包商雷神公司（Raytheon）宣布，已向美國海軍交付第500枚「進化型海麻雀飛彈二型」（Evolved SeaSparrow Missile, ESSM Block 2），為北約（NATO）最持久的防空計畫之一寫下重要的里程碑。

雷神公司表示，隨著全球對先進海軍防空能力的需求持續增長，其正準備在2026年中期之前，就達到產量將近翻倍目標。

ESSM Block 2是一款現代化的艦對空飛彈，旨在保護海軍艦隊免受各式空中與水面威脅。相較於前一代的一型（Block 1），二型最大的升級在於，其採用了雙模式的主動、半主動雷達尋標頭，並改進了導引系統與機動性。

這項升級使其在複雜的作戰環境中，能更有效地接戰巡弋飛彈、攻擊快艇與先進反艦武器等靈活的目標。

雷神公司海軍力量總裁博爾戈諾維（Barbara Borgonovi）表示：「ESSM在全球範圍內，為美國及盟國海軍的船艦自我防禦與區域防禦，扮演著至關重要的角色。」

該公司指出，為支持加速生產的時程表，相關的基礎設施與材料投資已經展開，預計到2026年6月產量將幾乎翻倍，以反映美國海軍的需求，以及盟國海軍日益增長的興趣。

報導指出，隨著潛在對手部署越來越先進的反艦與空中威脅，像ESSM Block 2這樣的系統，已成為保護驅逐艦、巡防艦與航空母艦等高價值水面資產、維持海上優勢的「分層防禦」（layered defense）戰略中，不可或缺的關鍵要素。

