川普邀800將領開會卻超尬 林超倫：顯見軍隊努力維持無黨派立場

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普、國防部（戰爭部）部長赫格塞斯上月30日召集約800名駐紮於全球的美軍將領，舉行一場空前的高階軍官會議，並拋出多項改革想法，卻未獲台下將領熱烈回應。國防院學者林超倫分析，這顯示軍隊努力維持非黨派立場的情況，若我國借鑒此事，維護民主體制、確保軍隊國家化與專業化、建立現代化勁旅同等重要，才能在複雜多變的國際局勢中保障安全與韌性。

（原文「美國軍文關係的最新進展與啟示」為國防院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林超倫撰述，本報獲國防院授權全文刊載）

美國國防部於2025年9月30日在匡提科（Quantico）海軍陸戰隊基地，召集了在本土及數百位美國派駐全球各地的高階將領，舉行了一場近代史上規模空前的高階軍官會議。美國國防部長赫格塞斯（Peter Hegseth）與川普總統（Donald Trump）先後向與會軍官發表演說。川普總統在演說中提及了將特定美國城市作為軍隊「訓練場」以應對「內部戰爭」的想法；赫格塞斯則闡述了他對軍隊文化的看法，包括收緊儀容和體能標準等。與會的軍官們在演說期間大多保持沉默且面無表情，遵守了軍隊在政治場合應保持非黨派立場的規範。

演說中提出了將軍隊用於應對國內城市挑戰的觀點，將其形容為「內部戰爭」。川普總統指示，整頓特定城市將成為軍官的「主要任務」之一。這項提議涉及軍隊在國內的角色與任務界定，特別是如何區分「保衛國土」與「國內執法」。近期，國民警衛隊已被派往洛杉磯、華盛頓、芝加哥等地，以協助移民執法及打擊犯罪。

由於川普總統希望軍隊在處理國內城市問題上扮演更重要的角色，並考慮到近期已在多個城市部署國民警衛隊的行動，未來行政部門可能會尋求擴大軍隊在國內執法、應對社會動盪或犯罪問題上的參與程度。

赫格塞斯的講話強調了對軍隊文化的改革方向，主張收緊體能與儀容標準，並表示晉升將更基於績效。他提出了以1990年的標準來重新審視現行軍規的想法。此觀點引發了關於現代軍事文化應如何發展的討論，特別是在科技（如無人機、人工智慧）日益主導未來戰場的背景下，軍隊應優先發展何種能力的思辨。

赫格塞斯則表示將推動一系列改革，包括修改晉升標準、重新審視霸凌與欺凌的定義，並強調其心目中的「戰士精神」。他暗示，不認同其理念的軍官可以選擇辭職。這預示著未來五角大廈可能會持續推動一系列旨在重塑軍隊文化的政策，其重點將放在傳統的軍事紀律與形象上。

此次集會的特殊之處在於，文人領導層在正式軍事場合發表了具有濃厚黨派色彩的言論。在場軍官們以集體沉默的方式應對，展現了軍隊的專業主義與非政治化傳統。這一互動過程，反映了在特定政治環境下，軍隊如何努力維持其非黨派立場的動態。退役將領對在場軍官在壓力下維持非政治化面貌的表現表示讚賞。

儘管行政領導層的焦點集中在文化議題上，但21世紀的戰爭將由高科技主導。許多軍事專家與領導人可能仍會持續關切軍隊在人工智慧、無人機系統和網路作戰等領域的發展，以應對來自其他大國的科技挑戰。這種對未來戰爭形態的關切，可能會與美國國防部強調的文化改革方向形成一種潛在的內部壓力。

美國此次軍文關係的危機，如同一面鏡子，對照出民主國家在維護國家安全時可能面臨的內部挑戰。對臺灣來說，外部威脅固然嚴峻，但維護內部民主體制的健康、確保軍隊的國家化與專業化、並建立一支能夠應對21世紀戰爭的現代化勁旅，同等重要。唯有堅守這些原則，才能在複雜多變的國際局勢中，鞏固自身的安全與韌性。

