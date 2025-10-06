強化無人機訓練 陸軍對外徵求可飛15分鐘以上的「訓練用無人機」

陸軍持續擴大無人機操作能量，圖為陸軍東引地區指揮部「無人機社團」成員操作無人機情形。（資料照，東引指揮部提供，取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部各單位跟隨全球建軍趨勢，全力發展無人機操作能力並擴大採購，根據政府採購網最新資訊，陸軍司令部近期公告徵求「訓練用無人機」，須為總重2公斤以下的多軸構型，且可飛行15分鐘以上，另為避免國安潛在危害，因此明定廠商須出具「非中國、香港、澳門」製造的切結書，同時也得接受招標方的拆機試驗。

根據陸軍司令部日前公告於政府採購網的公開徵求資訊，這款「訓練用無人機」為多軸構型，需要有攝像功能，鏡頭須為超廣角，且可支應1080P畫質，全重則須在2公斤以下，且需要有15分鐘以上的續航能力，另外也得具備自動返航、GPS模式、姿態定高模式等功能。

此外，陸軍公開徵求提到，有意願投標的廠商，須出具非中國、香港、澳門製造的切結書，並在交貨前向招標方聯繫，實施拆機檢驗，也得提供一年以上保固。



陸軍將採購訓練用無人機提升訓練量能，圖為陸軍官校無人機社團成員通過考試情形。（資料照，擷取自陸軍官校臉書）

值得一提的是，這份公開徵求也提及，這項財物採購案「未達公告金額」，意即低於法定的150萬元，推估陸軍應先小批次採購「試水溫」，後續再研擬擴大辦理。

值得一提的是，空軍在月前也曾透過公開徵求方式，欲向廠商採購「訓練用多軸無人機」，但規格與陸軍要求截然不同。空軍要求這款無人機整體須為台灣製，且不具備攝影功能，續航力則須達到25分鐘以上，除了可以定點起降、定高飛行，還須設置「電子圍籬」，限制無人機飛行高度與半徑，也須有一鍵返航功能。

