強化北市南側防務 憲兵擬花2千萬改善辛亥營區水電庫房

〔記者涂鉅旻／台北報導〕憲兵隨著義務役期恢復一年後復編員額，為強化台北市南區的防務，因此已新編261營，部分兵力未來可望進駐台北市文山區的辛亥營區。根據政府採購網最新資訊顯示，憲兵擬斥資2051萬9859元對外招商，進行「辛亥營區軍品庫房電力、給水改善工程」，若以全案決標120天後完工推算，預計明年初可完成，藉此完善進駐兵力任務與後勤所需。

憲兵在「精粹案」實施後員額大減，從1萬餘人減至5000多人，司令部也降編為指揮部，不少營級單位因此裁撤。不過，在盱衡敵情威脅、政府恢復徵集一年役男後，憲兵計畫將員額逐步增至1萬1000人，並陸續增編憲兵261營等單位。

隸屬於憲兵202指揮部的261營將負責北市南區的防衛任務，未來也將進駐於原屬空軍台北通訊大隊駐地的辛亥營區。根據政府採購網顯示資訊，憲兵正委商執行「辛亥營區第二期整修工程」，全案得標金額為3418萬6888元，預計今年底前執行完畢。

另外，憲兵指揮部近期再公告招商，計畫實施「辛亥營區軍品庫房電力、給水改善工程」，不同於建築工程，此案為水管、電氣工程，預算金額為2051萬9859元，得標廠商須在120個日曆天（即為120天）內履約完畢，若以此推算，全案的完工時間將落在明年初，藉此滿足憲兵部隊進駐的任務、生活與後勤實需。

