俄無人機頻侵擾 挪威F-35進駐波蘭強化北約空中盾牌

圖為F-35戰鬥機。為嚇阻俄羅斯日益頻繁的空中挑釁，挪威已派遣同型戰機進駐波蘭，與荷蘭、波蘭等盟國共同將北約的集體防禦承諾轉化為實際戰備能力。（圖：洛克希德．馬丁 ）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Army Recognition》報導，挪威已派遣F-35戰鬥機進駐波蘭，以強化北大西洋公約組織（NATO）東翼的空中警戒（air policing）任務，此舉旨在嚇阻近期頻繁發生的俄羅斯無人機與軍機侵擾。

挪威的F-35A「閃電II」（Lightning II）第五代多功能戰機，已於10月4日抵達波蘭的第31戰術空軍基地。此舉被視為北約在區域安全局勢動盪之際，對盟國作業互通性與嚇阻能力的一次公開檢驗。

此次部署的背景，是近期俄羅斯在北約邊境日益頻繁的空中挑釁。最關鍵的事件是，先前已有一架從同一基地緊急升空的荷蘭皇家空軍F-35戰機，在波蘭上空成功擊落一架俄羅斯無人機，創下首次在北約領空被確認的俄方損失紀錄。此一案例，凸顯了將F-35戰機前進部署，對於降低攔截時間、有效嚇阻的巨大價值。

分析指出，F-35的匿蹤性、先進感測器與網路作戰能力，使其特別擅長在無需大量外部引導下，獨立偵測並接戰如無人機這類體積小、雷達特徵低的威脅。

這些輪調的挪威與荷蘭F-35機隊，將與波蘭自有的F-16機隊，以及由德國部署在波蘭的愛國者（Patriot）飛彈系統相互整合，共同構成一個更緻密、更有韌性的「分層防空」體系。

報導總結表示，波蘭的訊息非常明確，也就是盟國的戰鬥力量不會在威脅演變時袖手旁觀。透過將先進戰機集中部署在前線，北約正在將集體防禦的「承諾」轉化為「戰備」，以縮短反應時間，並實質提高任何空中挑釁所需付出的代價。

