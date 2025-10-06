金正恩登新型驅逐艦揚言「懲罰敵人挑釁」 南韓疑俄羅斯背後相助

北韓官媒發布領導人金正恩視察新型5000噸級驅逐艦「崔賢號」（Choe Hyon）的照片。南韓軍方質疑，該艦的快速發展可能獲得了俄羅斯的技術援助。（歐新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》引述北韓官媒6日報導，北韓領導人金正恩近日視察了該國一艘新建成的軍艦，並表示，這艘5000噸級的驅逐艦應當用於「懲罰敵人的挑釁」。

這艘名為「崔賢號」（Choe Hyon）的驅逐艦，是北韓今年下水的兩艘「崔賢級」艦之一。根據北韓官方中央通信社（KCNA）報導，金正恩在5日的視察中表示，該艦「清晰地展示了…（北韓）武裝力量的發展」。他補充說：「我海軍的巨大能力，應在廣闊的海洋中得到發揮，以徹底嚇阻、反擊並懲罰敵人為國家主權而發動的挑釁。」

北韓領導人金正恩5日視察新型驅逐艦「崔賢號」，並向船上水兵致意。（歐新社）

金正恩已誓言將在明年10月前，建造第三艘同級驅逐艦。對於北韓海軍能力的快速提升，南韓軍方表示，「崔賢號」可能是在俄羅斯的協助下開發，其代價可能是平壤派遣數千名北韓士兵，前往支援莫斯科在烏克蘭的戰爭。

北韓官媒發布的照片顯示，金正恩似乎正在船艦內部的控制室進行指導，監控螢幕上顯示著朝鮮半島周邊的海域。

金正恩此次高調的登艦視察，發生在他宣布新一輪軍事部署的隔天。金正恩4日宣稱，為回應他所謂的「美國在南韓的軍力集結」，已將「特殊資產部署至主要目標」，但並未提供更多細節。他當時警告，平壤的敵人「將不得不擔心他們的安全環境正朝哪個方向發展。」

美國目前在南韓駐有約2萬8500名士兵，並於上月與安全盟友南韓及日本舉行了聯合軍事演習。平壤一向譴責此類軍演為入侵預演，而盟國則堅稱其本質是防禦性的。

