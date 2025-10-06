國防自主里程碑 土耳其成功試射國產長程防空飛彈

SIPER-1D飛彈自MİDLAS垂直發射系統發射。（Roketsan影片截圖）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事媒體《Naval News》報導，土耳其飛彈製造商Roketsan近期首次從其國產的MİDLAS垂直發射系統中，成功試射了SIPER-1D長程防空飛彈。

土耳其國防工業局（SSB）局長格爾貢（Haluk Görgün）9月27日在其社群媒體上，宣布了這項成功的測試。他表示：「憑藉這項成就，我們進一步鞏固了在世界少數國家中的地位，這些國家能夠使用自己的發射器，從自己的船艦上發射長程防空飛彈。」

SIPER計畫目的在於滿足土耳其的長程防空需求，並將構成其「鋼鐵穹頂」（Çelik Kubbe）防空架構中的長程精準彈藥部分。此次試射的SIPER-1D飛彈射程超過100公里，採用資料鏈、全球定位系統（GPS）與慣性導航（INS），以及主動雷達尋標器進行複合導引。

請繼續往下閱讀...

此次發射所使用的MİDLAS垂直發射系統，已率先部署於土耳其海軍的伊斯坦堡號巡防艦（TCG İstanbul）上，並預計成為未來所有土耳其海軍新造艦艇的標準配備。隨著SIPER-1D飛彈的成功整合，土耳其海軍艦艇的防空打擊範圍，得以延伸至百公里之外，而飛彈的射程未來預計還將進一步提升。

???????? BREAKING: Türkiye tests SIPER-1D long-range surface-to-air missile from MIDLAS VLS – range 100+ km. Major boost to naval air defense. pic.twitter.com/Hey6qxd599 — Defence Index （@Defence_Index） October 3, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法