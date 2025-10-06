關注重建！日本援助烏克蘭地雷搜索器零組件

聯合國開發計畫署和日本政府1日向烏克蘭當局提供了地雷搜索器的更換零組件。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯持續在烏克蘭境內使用「人員殺傷地雷」，誤踩地雷非死即殘，未引爆地雷也對平民帶來長期風險。為了幫助清除地雷，聯合國開發計畫署（UNDP）和日本政府本月1日向烏國當局提供了地雷搜索器更換零組件。

《共同社》報導，烏軍使用的地雷搜索器消耗嚴重，需要定期維護。據報導，此次援助將使地雷搜索器最高運行1萬個小時。

據UNDP介紹，烏克蘭20%以上國土可能遭到地雷、啞彈污染，成為重建的巨大阻礙。日本將地雷問題定為最重要援烏領域之一，持續提供地雷搜索器和技術支持。本月22至23日更計畫在東京舉行有關烏克蘭地雷對策的國際會議。

烏克蘭中部波爾塔瓦本月1日舉行地雷搜索器零組件贈與儀式，烏克蘭國家緊急情況服務局（State Emergency Service of Ukraine）、日本駐烏克蘭大使館和日本國際協力機構（JICA）相關人員出席。

日本駐烏克蘭大使中込正志強調：「加強維護和修繕應用於危險環境的地雷搜索器至關重要。」

烏克蘭國家緊急情況服務局第一副局長米洛尼克表示感謝，他說：「由於日本的援助，作業人員的安全性和工作效率獲得提升，有助於自俄羅斯奪回的地區恢復原狀。」

