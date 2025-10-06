美民間神秘防空系統！BRAWLR首度曝光 已攔截400次空中威脅

內華達山脈公司 （SNC） 的BRAWLR反無人機系統，9月22日在美國空軍協會的會議上首度公開亮相。（圖：Sierra Nevada Corp）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞媒體《Breaking Defense》報導，美國內華達山脈公司（Sierra Nevada Corp ,SNC）近日揭露了一款高度機密的新型防空系統，並宣稱該系統自2023年部署以來，已在未公開地點成功攔截超過400個空中威脅。

在上週於華盛頓舉行的空軍協會年會上，該公司首次公開展示了名為BRAWLR（Battery Revolving Adaptive Weapons Launcher-Reconfigurable）的系統。BRAWLR可安裝於皮卡、拖車或地面，並能同時攜帶多達四種類型的火箭與飛彈，用於攔截敵方無人機和巡弋飛彈。

SNC表示，該公司於2023年應美國政府轉達的外國軍方請求，因而設計此系統，能在6個月內交付這款「即插即用」的發射器。

高約2.1公尺的BRAWLR可搭載射程6公里、採用雷射導引的先進精準擊殺武器系統（APKWS）火箭、射程12公里的AIM-9M響尾蛇（Sidewinder）空對空飛彈，以及英製射程15公里的AIM-132先進短程空對空飛彈（ASRAAM）。在「野獸模式」（beast mode）配置下，可一次搭載46枚APKWS火箭，只需要一個人，就可以在10分鐘內完成部署。

多項線索指向烏克蘭

SNC拒絕透露客戶與部署地點，但多項證據指向烏克蘭可能是接收國。該系統可發射俄羅斯與烏克蘭製造的AA-10（R-27）空對空飛彈，並可由烏克蘭安托諾夫航空公司使用的An-124運輸機載送，烏克蘭已使用該系統相容的所有彈藥類型。美國國防安全合作局（DSCA）今年7月宣布一項價值1.8億美元（約55億新台幣）的對烏防空援助案，公告初版曾列出SNC為主要承包商，但現行版本已刪除公司名稱。

美國太平洋空軍司令與空戰司令部司令均在會場視察該系統。美軍今年8月在阿拉斯加「北方邊緣」（Northern Edge）演習中使用BRAWLR反制無人機，測試結果超越預期。SNC表示，BRAWLR可整合進美國前總統川普構想的「金穹」（Golden Dome）本土飛彈防禦計畫，成為更廣泛軍事網絡的一部分。

