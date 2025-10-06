日本陸上自衛隊也要無人車！ 任務大師SP、THeMIS等二型車獲測試

日本陸上自衛隊正在測試的「任務大師SP」無人車輛。（取自陸上自衛隊X）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕全球各國持續驗證無人機、無人船與無人車輛，日本自衛隊也不例外。日本陸上自衛隊3日透過官方X表示，其已就萊茵金屬的「任務大師SP」（MissionMaster SP），以及米爾倫的「THeMIS」等二款無人車進行測試，期盼能減少人員參與高風險、繁重後勤任務需求，並致力於作戰任務本身。

陸上自衛隊3日表示，其正在驗證愛沙尼亞廠商米爾倫的「THeMIS」，以及萊茵金屬加拿大公司的「任務大師SP」，藉此了解二型小型無人車輛的基本性能、操作程序。為了徹底強化防衛力量，陸自將強化無人載具的防衛能力，並透過能夠在各種任務中減少人員傷亡、且可長時間持續運作的無人載具進行實證測試，加快正式導入的相關研究與規劃步調。

外國軍聞網站「Army Recognition」報導，陸自此舉驗證2款無人車輛在不同任務下的效能，展現日本因應現代戰場環境變化，另外也考慮加速未來採購計畫，同時透過試驗來評估這兩型車輛是否具備互補性。因為「任務大師SP」採用輪式構型，設計較為緊湊，可近距離支援部隊任務；「THeMIS」則是較為大型的履帶車輛，有利於持續性作戰與有效的大量酬載能力。日本陸上自衛隊測試當中的「THeMIS」無人車輛。（取自陸上自衛隊X）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法