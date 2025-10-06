金正恩視察北韓首艘5000噸級驅逐艦 艦載裝備與4月下水時大不同！

北韓官媒6日釋出一系列金正恩登上崔賢號視察的照片，一併公開崔賢號內部艙間。（圖翻攝自臉書社團「軍事迷」）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩昨（5）日親自視察該國首艘5000噸級飛彈驅逐艦「崔賢號」（Choe Hyon），北韓官方今（6）日對外釋出一系列高清照片，有軍事粉專分析，這艘軍艦現況與約莫5個月前下水時相比大有不同。

綜合韓媒報導，北韓官媒《朝中社》今天釋出一系列金正恩5日出席「國防發展-2025」軍武展覽會，並登上崔賢號視察的照片，也一併公開崔賢號內部艙間的照片，包括餐廳、醫療室、駕駛台，以及作戰情報中心、武器設備等。

崔賢號是北韓第一艘5000噸級新型驅逐艦，今年4月25日下水，被稱為「北韓版神盾驅逐艦」，這艘艦的名稱是紀念現任北韓最高人民會議常任委員會委員長崔龍海的父親、已故朝鮮人民軍大將崔賢，艦上安放崔賢的照片和銅像。



金正恩在昨天的視察活動上表示，「這是為了將抗日戰士的英雄氣概和崇高精神傳承給下一代海軍官兵，成為他們不屈不撓戰鬥精神的食糧。」

金正恩還說，崔賢號是北韓自我防衛正當性的偉大證明，清楚展現北韓武力的發展成果，讓北韓海軍的卓越能力，得以在浩瀚的海洋中施展，徹底嚇阻、反擊並懲罰敵人對國家主權的挑釁。



值得注意的是，金正恩此次高調登艦視察的前一天（4日），才宣布新一輪軍事部署，他宣稱為了回應「美國在南韓的軍力集結」，已將「特殊資產部署至主要目標」，還嗆聲稱平壤當局的敵人「將不得不擔心他們的安全環境正朝哪個方向發展」。

軍事粉專「基地雜談」今天針對北韓官方釋出的照片，分析該艦現況與今年4月份舉行下水典禮時的不同之處，該粉專指，「首先，原本安裝在舷側的主體思想版長釘Nim（Spike-NLOS）飛彈發射器已被干擾措施撒佈器（Countermeasure Dispenser）取代，並加裝了艦載機槍」。

粉專文章分析，其次，原本安裝於艦舯的北韓自製CIWS（外型基於俄羅斯AK-230艦炮改造，為雙管式30公釐機砲模組改為六管式轉輪機砲），被換成新式六管30公釐機砲式CIWS（形似中式的730艦炮和1130艦砲），並配備雷達與光電追蹤系統」。

文章分析，「第三，艦艏的垂直發射系統（Vertical Launching System，VLS）配置也有所改變，從原本的32+12結構，改為24單元。第四，艦橋上方的射控雷達與攝影機也已更換為較合理的構型」。

