當「超人們」的後盾！ 國軍醫院挺進光復災區24小時輪班提供服務

國軍醫院的醫護人員挺進光復鄉災區，提供當地民眾與「超人們」醫療服務。（軍聞社）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰堤迄今已將近二周，軍警消及各路志工「鏟子超人」湧入光復鄉災區，持續協助當地民眾重建家園。而國軍醫護人員持續在該地採24小時不間斷、日夜輪班方式，提供當地民眾與志工們醫療服務，盼讓災區復原工作更加順暢。

根據「軍聞社」報導，國軍醫院持續在災區提供醫療資源， 軍醫局表示，就診的病患當中，較常看見「超人」們進行復原工作時，遭不明物體割傷、劃傷手腳等部位，以及熱傷害、異物跑入眼睛、手腳水泡、發燒、流感等情況，



軍醫局建議，每位投入復原工作的「超人」，都能做好戴手套、戴護目鏡、注意補充水分等自身防護工作，增進每位「超人的戰力」，讓每一份為家鄉、為災民、為社會付出的愛心更能順利投入。

軍醫局表示，國軍醫護人員會擔任「超人」們堅強的後盾，如果有任何醫療需求，都歡迎到醫療救護站尋求協處。

這篇報導指，國軍醫療團隊由國軍花蓮總醫院統籌分配，將國軍各軍醫院、各地區支援指揮部醫療能量整合，目前在光復車站、光復商工、鳳林鳳仁國小及瑞穗長聖榮園等地都有開設醫療救護站，每位醫護人員皆秉持「視病猶親」的精神，發揮醫療專業，強化現地醫療服務，共同提升災區醫療量能。

