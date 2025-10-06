烏克蘭部署旋轉鐵絲網 攔截俄長程光纖無人機

圖為一架光纖FPV無人機正在飛行，其後方拖曳鋪設在地上的細長光纖纜線清晰可見。烏軍的新型反制措施，正是旨在利用旋轉的鐵絲網絞斷此一脆弱的纜線。（圖：烏克蘭國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，烏克蘭軍隊已開始部署一種特殊的工程屏障，旨在透過創新手段，反制俄軍深入前線後方的長程無人機。

這一項發明的畫面由俄羅斯部落客意外發布。影片顯示，該裝置是一段由電池供電、可定時旋轉的帶刺鐵絲網。其設計目標是針對近年在烏俄戰場上，成為後勤部隊威脅的「光纖無人機」。

與傳統依賴無線電訊號的無人機不同，光纖無人機在飛行時會從機身後方鋪設一條極細的實體光纖纜線在地面上。這使其能擁有不受干擾、長達數十公里的穩定通訊與控制距離。

請繼續往下閱讀...

烏軍的新型屏障正是利用其弱點，當無人機飛越架設在後勤路線或陣地周圍的鐵絲網時，其拖曳在地上的光纖纜線便會被纏住，隨後鐵絲網的旋轉將纜線絞斷，導致無人機失聯墜毀。

烏克蘭開發的「標槍」（Darts）攻擊無人機原型，其機身上搭載的巨大線軸可容納長達50公里的光纖纜線。烏俄雙方都在積極發展此類長程、抗干擾的攻擊武器。（圖：Armiia TV）

光纖無人機已成為雙方的重要武器，能對遠達40公里深的敵後目標發動精準打擊。烏軍的「馬扎爾之鳥」（Birds of Magyar）無人機旅，曾在42公里外擊毀俄軍戰車。俄軍也正測試具備40公里線圈的同類型無人機。

報導指出，由於需要手動安裝，這種旋轉鐵絲網屏障無法用於封鎖廣闊的前線，但能有效保護後方補給線與部隊輪換點，免遭敵方長程無人機的伏擊。這種以小搏大的不對稱作戰思維，展現了烏克蘭在無人機戰爭中的戰術創新。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法