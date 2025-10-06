自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄軍圍攻烏東重鎮 烏指揮官：戰局平分秋色

2025/10/06 22:48

烏克蘭無人機部隊指揮官說，兩軍在波克羅夫斯克「勢均力敵」。圖為正在波克羅夫斯克附近受訓的烏軍士兵。（美聯社）烏克蘭無人機部隊指揮官說，兩軍在波克羅夫斯克「勢均力敵」。圖為正在波克羅夫斯克附近受訓的烏軍士兵。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭正在爭奪烏東重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）的控制權，一名烏克蘭無人機部隊指揮官指出，俄軍部隊正在波克羅夫斯克內與烏軍交戰，戰況十分激烈，但雙方平分秋色。

《路透》報導，烏軍第25空降旅副指揮官拉夫洛（Dmytro Lavro）透露了波克羅夫斯克的戰況，他稱戰鬥十分激烈，烏軍與俄軍「從地上打到天上」。

他接著補充說：「敵人正在對我們施加壓力，我們正在盡我們所能將其擊退。當前，我們勢均力敵。」

拉夫洛也提到，自2023年以來，烏克蘭產出的無人機及彈藥已有所增加，這是政府努力擴展國防工業規模的結晶。

《路透》指出，俄軍多個月來不斷對波克羅夫斯克發動攻擊，而開源地圖顯示，俄軍正在夾擊與包圍這座要塞。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中