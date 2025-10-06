俄軍圍攻烏東重鎮 烏指揮官：戰局平分秋色

烏克蘭無人機部隊指揮官說，兩軍在波克羅夫斯克「勢均力敵」。圖為正在波克羅夫斯克附近受訓的烏軍士兵。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭正在爭奪烏東重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）的控制權，一名烏克蘭無人機部隊指揮官指出，俄軍部隊正在波克羅夫斯克內與烏軍交戰，戰況十分激烈，但雙方平分秋色。

《路透》報導，烏軍第25空降旅副指揮官拉夫洛（Dmytro Lavro）透露了波克羅夫斯克的戰況，他稱戰鬥十分激烈，烏軍與俄軍「從地上打到天上」。

他接著補充說：「敵人正在對我們施加壓力，我們正在盡我們所能將其擊退。當前，我們勢均力敵。」

拉夫洛也提到，自2023年以來，烏克蘭產出的無人機及彈藥已有所增加，這是政府努力擴展國防工業規模的結晶。

《路透》指出，俄軍多個月來不斷對波克羅夫斯克發動攻擊，而開源地圖顯示，俄軍正在夾擊與包圍這座要塞。

