強強聯手！虎科大與銘旺簽MOU 開發無人機影像偵察追蹤系統

虎科大校長張信良（右）與銘旺科技董事長周維昆（左） 簽署合作備忘錄，啟動「AI無人機影像偵察追蹤系統開發」。（圖由虎尾科技大學提供）

〔記者李文德／雲林報導〕無人機科技應用當道，我國正致力發展相關技術，為培養新科技人才，國立虎尾科技大學與科技公司簽署合作備忘錄，正式啟動「AI無人機影像偵察追蹤系統開發」等多項合作。校長張信良表示，希望為台灣無人機自主化開啟新里程碑。

虎科大與科技集團強強聯手，推動無人機技術研發與人才培育。（圖由虎尾科技大學提供）

這場簽署儀式由張信良主持，銘旺科技集團董事長周維昆出席代表簽署，由鴻揚技研股份有限公司董事長盧哲彬到場見證雙方結合技術研發與人才培育。

張信良指出，無人機是國防與產業升級的關鍵戰略技術，學界與業界合作可謂「強強聯手」，且虎科大相當重視研發與實務能力，其所研製的無人機經企業細部調整，即可具備實際飛行、甚至投入戰場應用的水準。

張信良強調，此次「AI無人機影像偵察追蹤系統開發」，將由虎科大飛機工程系團隊負責AI影像辨識、群飛控制與系統整合等研發，結合銘旺科技的產業「Know-How」與量產能力，期望不僅推進台灣在智慧飛航領域的技術突破，並培育具備AI與無人機跨域能力的新世代人才。

周維昆表示，科技創新不僅是企業競爭力，更是守護社會、接續未來的重要責任，能將多年來的AI演算法、無人機飛控與感測融合技術，應用於無人機與智慧農業領域，再藉著培育人才來實現，才能走得更穩、更遠。

張信良指出，無人機產業涉及多元技術整合，期盼雙方合作在擴大產業發展、回應產業需求外，也能共同推動無人機成為帶動台灣經濟、國防與民生發展的「第二座護國神山」。

