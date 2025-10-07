俄國3軍艦航經日本與那國島周遭 接近我東部外圍海域機率高

俄國3艘作戰艦艇5日、6日間通過與那國島和西表島間海域。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國外圍海、空域遭中國軍機、軍艦頻繁襲擾之外，也須提防他國軍艦活動。根據日本防衛省統合幕僚監部昨（6）日晚間發布訊息，俄國2艘作戰艦、1艘補給艦在5日、6日間通過日本與那國島、西表島之間海域，並持續向南行進。由於與那國島距離我國花蓮僅111公里，俄艦南下過程中，是否也通過我東部外圍海域，值得密切留意。

根據日本防衛省統合幕僚監部6日晚間發布資訊，海上自衛隊5日晚間7點左右，在沖繩縣西表島西北方60公里處海域，發現朝西南方向行進的3艘俄國海軍艦艇，分別薩波希尼科夫元帥號驅逐艦（舷號543）、轟鳴號護衛艦（舷號337），以及一艘鮑里斯．奇利金級油彈補給艦。

俄國3艘作戰艦艇5日、 6日間通過與那國島和西表島間海域，且持續朝西南方行進。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

日方持續追蹤掌握，這3艘俄國軍艦持續通過與那國島、西表島之間海域，並朝西南方前進。而這3艘軍艦3日通過日、韓之間的對馬海峽時，就被日方掌握，但日方並未揭露3日至5日間的航跡，研判可能在靠近中國的海域活動。對於俄艦動態，日本派水面艦持續掌握、監控。

值得注意的是，由於俄國軍艦通過與那國島與西表島後，持續朝西南方前進，因此不排除可能接近我國東南方外圍海域。在此之前，俄國巡洋艦瓦良格號、薩波希尼科夫元帥號驅逐艦，曾於去年8月20日航行同一水域，但是由西南朝東北方航行。

