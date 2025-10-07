川普稱提供烏克蘭戰斧飛彈前 想先了解基輔計畫

美國總統川普6日表示，他希望在同意向烏克蘭提供美製戰斧飛彈之前，了解烏克蘭如何使用飛彈的計畫。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普6日表示，他希望在同意向烏克蘭提供美製戰斧巡弋飛彈之前，了解烏克蘭如何使用飛彈的計畫，因為他不想讓俄烏衝突進一步加劇。

根據衛報（The Guardian）報導，媒體6日在白宮詢問川普，是否已決定向烏克蘭提供戰斧飛彈時，川普並未排除該可能性，並聲稱他「已經做出了決定」。

川普說：「我想弄清楚他們（烏克蘭）打算用這些飛彈做什麼。我會問一些問題，因為我並不想加劇戰爭。」

戰斧飛彈射程為2500公里，如果烏克蘭獲得這些飛彈，俄羅斯大範圍領土將處於其射程之內。

另外俄羅斯總統普廷上個月宣布，他願意將2010年簽署的《新削減戰略武器條約》再延長1年，並敦促美國跟進。對此川普5日聲稱，在他看來這是一個好主意。

隨後，俄羅斯克里姆林宮6日對川普就延長美俄最後一項核武條約的評論表示歡迎，稱這為《新削減戰略武器條約》在2月到期後，繼續生效帶來希望。

《新削減戰略武器條約》規定，美俄部署的核彈頭數量不得超過1550枚，可操作、發射或投放核彈儎台數量，不得超過700個以上。

