海龍蛙兵主力移防澎湖 顧立雄：強化防禦縱深與整體防衛能力

〔記者林欣漢／台北報導〕陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營，上個月已完成將營部移至澎湖，金馬仍留有部分海龍蛙兵，但美軍特戰部隊將轉到澎湖協訓，引發各界關注。對此，國防部長顧立雄今（7）日受訪時表示，是依照既定防衛作戰計畫，持續強化我們的防禦縱深與整體防衛能力。

顧立雄指出，海龍蛙兵移防到澎湖，是依據防衛作戰任務需要所做的部隊調整。至於台美間的軍事訓練，會依照既有程序與相關規範正常進行。台美雙方都有共識，維護區域和平與穩定是雙方的核心利益，因此雙方的軍事交流也是在這個架構下進行，並維持常態化。

顧立雄強調，就海龍蛙兵移防澎湖一事，會持續藉由這樣的部署強化戰力，依照既定防衛作戰計畫，持續強化我們的防禦縱深與整體防衛能力。

媒體詢問，電影零日攻擊出現用步槍守護大膽島等劇情，是否與現實脫節？對此，顧立雄說，他對戲劇的表現沒有特別的評論，這部影集要展現的是對於中共的威脅，我們要隨時加以警惕及警覺，保持對中共威脅日益深化的警惕，強化防衛韌性，加強自我防衛的決心，提升我們的聯合作戰能力，守護我們的家園，這是最重要的。

另外，行政院未在115年度中央政府總預算中編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，立法院國民黨團擬在今（7）日提出復議，將已付委的明年度中央政府總預算退回程序委員會。對此，顧立雄說，國防部對於軍人待遇的調升持續在進行中，從今年4月、7月、8月起，不論是志願役加給、網路戰專業加給、電戰單位加給等，都已陸續規劃並實施調整，未來也會在各方面持續提升軍人待遇。若總預算真的被退回，站在行政一體的立場，會依照行政院的指導辦理，尊重行政院的整體規劃。

媒體詢問，傳出國防部規劃採購的美製垂直起降無人機，一架上億元，遠高於國產5000萬元，被外界質疑「溢價當冤大頭」，對此，顧立雄表示，這樣的訊息是不正確的，相關的無人機在海軍的運用上有一定的要求，相關性能、規格的要求都會進行公開的徵集，徵集之後認為符合資格的廠家，之後也會進行公開招標，所謂冤大頭、價格不合理的說法等都不是事實，等到之後進行公開採購時，要符合規格能進行參與投標，相關程序透明且嚴謹，外界不必過度解讀。

