MH-60R反潛直升機軍售案可望復活 數量增至13架強化反潛戰力

美國對台軍售案傳出有好消息！政府資深官員今天指出，國軍爭取多年的MH-60R反潛直升機案，目前美方態度已有部分轉圜，MH-60R反潛直升機案「已經不擋了」，台美雙方可望在近期重新討論這項可強化我國反潛戰力的軍售案。圖為MH-60R反潛直升機。（路透檔案照）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國對台軍售案傳出有好消息！政府資深官員今天指出，美方原本不同意再售台大型儎台的軍售案，因此國軍爭取多年的E-2D先進預警機丶MH-60R反潛直升機等案，美方都是亮出紅燈的態度，但目前美方態度已有部分轉圜，E-2D先進預警機部分仍維持紅燈狀態，但MH-60R反潛直升機案「已經不擋了」，台美雙方可望在近期重新討論這項可強化我國反潛戰力的軍售案。

據了解，因為我國S-70C（M1/2）型反潛直升機，原合計有21架，但因各項重大飛安事故折損4架，目前合計現役有17架，為補充反潛直升機的整體戰力，我國規劃採購MH-60R反潛直升機的數量，可能會比原規劃的10至12架「要多一些」，至於是否軍方內部傳出的13架？還是會有更多的需求，尚待台美雙方討論確認。

請繼續往下閱讀...

根據軍方先前的規劃，採購新型反潛直升機的相關配備需求，包括機載反潛聲納丶先進航電系統，還包括MK54或是MK50魚雷丶反艦型的地獄火飛彈丶雷射導引火箭彈及機槍等等。

南韓去年就已接收首架MH-60R「海鷹」反潛直升機，不只提升該國海軍的反水面艦與反潛戰力，也有望強化其與美軍的作業互通性。（取自美國國防合約管理局網站）

政府資深官員指出，為全力促成MH-60R反潛直升機的軍售案，海軍內部已組成MH-60R反潛直升機的軍售專案編組，就需求數量丶全案總價丶執行期程與性能需求等事宜進行處理。至於是否能列入兆元軍購特別預算項目內，官員表示可以樂觀期待。

MH-60R反潛直升機是美國海軍的反潛直升機主力機種之一，亞太國家也都紛紛採購，南韓己在去年接收首架，紐西蘭在今年8月宣佈要採購5架MH-60R反潛直升機、加上我國海軍更新反潛直升機的需求，軍方人士認為，相關態勢都在凸顯中國潛艦戰力增長帶給亞太國家威脅，美方因此願意向友盟國家釋出MH-60R反潛直升機，以有效反制中國軍事威脅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法