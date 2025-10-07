【影】比MQ-9更靈活、火力更強 塞考斯基推新款大型垂直起降無人機

〔記者吳哲宇／綜合報導〕隨著無人機技術不斷進步，大型無人機如MQ-9「死神」無人機等，操控、部署將更加靈活。美國直升機製造商塞考斯基近期推出「游牧者」（Nomad）系列垂直起降無人機，最大型號與S-70直升機相當，不僅能發射火箭彈、地獄火和無人機等，且能於軍艦甲板、叢林地形垂直起降，將能更多元地部署於各式環境。

軍聞網站「The Warzone」報導，塞考斯基推出的「游牧者」系列無人機採尾座式設計，無須使用飛機跑道，且幾乎可在任何地方起飛和降落。游牧者系列無人機都採用雙螺旋槳設計，將直升機的垂直起降特性，與固定翼飛機的速度和航程完美結合。無人機像直升機一樣起飛和降落，然後轉換為水平飛行，以執行長航時任務。無人機還能像直升機一樣懸停，非常適合執行空中消防和後勤補給等任務，目前該公司發布了4種不同尺寸的游牧者無人機，都只需2至3名士兵操作。

美直升機製造商塞考斯基近期推出「游牧者」（Nomad）系列垂直起降無人機，不僅能發射火箭彈、地獄火和無人機等，且能於軍艦甲板、叢林地形垂直起降。（圖取自洛克希德馬丁）

報導說，小型游牧者無人機將主要採用混合動力電力推進系統，燃油效率顯著提升；大型游牧者無人機則將採用傳統動力傳動系統。目前尺寸最小的Nomad 50無人機，已經完成飛行測試，這款無人機的翼展為約3公尺。

塞考斯基表示，目前正打造體型更大、翼展約5.5公尺的Nomad 100第三型無人機，它正在進行地面測試，預計將於「未來幾個月」進行首飛。根據美國定義，第三型無人機的重量在56磅（約23公斤）至1320磅（約60公斤）之間。圖為塞考斯基目前發布的4種Nomad系列尺寸。（圖取自洛克希德馬丁）

除此之外，塞考斯基型最大型的游牧者無人機，其有效載荷約500磅，代表能攜帶4枚地獄火飛彈或2枚250磅小直徑炸彈。

塞考斯基幹部表示，游牧者系列無人機將適應性很強，可在任何地點起降，無需依賴跑道，能夠執行國防、國家安全、林業和民用領域的陸基和海基任務。游牧者無人機不僅可增強作戰力量，也能補強『黑鷹』等飛機的作戰任務。

