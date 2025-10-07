自由電子報
美疾管預防中心證實波灣戰爭「有病」 數十萬人患病

2025/10/07 13:51

圖為F-117轟炸機停於被毀的科威特空軍基地。（DVIDS）圖為F-117轟炸機停於被毀的科威特空軍基地。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在波斯灣戰爭結束的30年後，美國疾病管制與預防中心承認，波灣戰爭症候群是一種真正的病症，患者症狀包括醫學無法解釋的慢性疲勞、呼吸問題、關節疼痛、皮疹、消化系統疾病和記憶力減退，而這並非是一種心理疾病，而是戰爭中在拆除伊拉克武器庫等行動時，擴散的化學物質所致，至今仍影響超過20萬士兵和退伍軍人。

星條旗報報導，這一宣布給患病者帶來極大福音，這代表他們能合法依據美國疾病管制與預防中心給予疾病的醫療代碼索賠，或申請相關醫療補助及救治，新的診斷代碼於10月1日生效。

報導說，在此之前，退伍軍人事務部只能將波灣戰爭退伍軍人面臨的疾病歸類為慢性疲勞綜合症、纖維肌痛或其他無法解釋的病因。根據官方資料，當年共有70萬名士兵參與波灣戰爭的沙漠盾牌及沙漠風暴行動，其中多達三分之一受此疾病影響。

加州大學聖地牙哥分校醫學院的醫生兼研究員比阿特麗斯·哥倫布表示，相關研究已指向波灣戰爭中霧鹿的化學物質，這些物質會損害人體粒線體，並改變大腦和免疫系統。阿特麗斯表示，正式的醫療代碼能讓醫生建立病歷庫並尋找有效治療方式，而不是讓該疾病變成坊間傳說。

