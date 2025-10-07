43砲指部下轄部隊獲模範團體 明年可望迎海馬士成立多管火箭飛彈連

隸屬陸軍58砲指部的海馬士系統實彈射擊情形。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國對美國採購28套海馬士（HIMARS）多管火箭系統，其中11套已交付我國，成為駐守中台灣的陸軍砲兵第58指揮部（簡稱58砲指部）重要裝備。近期下轄單位獲得模範團體殊榮、駐守南台灣的43砲指部，預料將在第二批「海馬士」明年運抵台灣後，成立多管火箭飛彈連，保障南台灣安全。

根據「青年日報」報導，陸軍43砲指部多管火箭連平時肩負戰備整備、災害防救任務，在各實彈射擊演習任務扮演要角。除了於去年基地訓練測考獲評比績優，去年、今年間戰備整備、後勤補保等項目，也都拿下特優、優等佳績，深獲各級肯定。今年榮獲國軍模範團體殊榮，不僅為單位長期耕耘立下階段性里程碑，也見證團隊合作堅實戰力，獲獎實至名歸。

陸軍43砲指部多管火箭連榮獲「模範團體」殊榮。（43砲指部提供；取自青年日報）

事實上，43砲指部的多管火箭連，目前操作「雷霆2000」多管火箭系統，依照不同火箭彈型號，可涵蓋7公里至45公里射程。未來配合第二批18輛海馬士接裝作業，43砲指部料將另外成立「多管火箭飛彈連」，可與雷霆2000多管火箭系統「高低配」，讓意圖進犯我國的敵軍，暴露於密集彈雨之中。

根據國防部公布於「112年國防報告書」之中的規畫，除了已成立多管火箭飛彈連、駐守中部的58砲指部外，駐守北部的21砲指部、南部的43砲指部也將有類似編制；另外也可能在澎湖作戰區新增多管火箭飛彈連。未來可望使用射程約70公里的精準火箭彈、射程可觸及300公里的ATACMS彈道飛彈痛擊來犯敵軍。

請繼續往下閱讀...

相關新聞請見

美陸軍PrSM飛彈試射成功將量產 取代ATACMS飛彈火力增倍

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法