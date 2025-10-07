美陸軍PrSM飛彈試射成功將量產 取代ATACMS飛彈火力增倍

圖為今年2月，美軍在白沙飛彈靶場進行精準打擊飛彈（PrSM）的飛行測試。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍9月30日表示，新一代的「精準打擊飛彈」（PrSM）已於9月26日在新墨西哥州的白沙飛彈試驗場，成功向200公里外目標發射4枚飛彈，完成「初始作戰測試與評估」（IOT&E）。

美國媒體《星條旗報》報導，主導測試的阿拉巴馬州紅石兵工廠發布聲明表示，飛彈性能達到射程、彈道、精準度和爆炸高度的所有目標，初步殺傷力評估表明性能符合預期。

請繼續往下閱讀...

「精準打擊飛彈」是一種對地穿深打擊飛彈，能深入敵方防禦區，打擊指揮所、防空設施與後勤樞紐等高價值目標，據稱其射程可達435英里（約700公里）。而在今年3月，美國陸軍已向洛克希德．馬丁公司，簽訂價值高達4.9億美元的合約，用於採購首批PrSM飛彈。

報導指出，PrSM飛彈將取代ATACMS陸軍戰術飛彈系統，其發射器可攜帶2枚飛彈，而ATACM只能發射1枚，等於作戰效率翻倍。同時，新型飛彈能與美國陸軍的現役發射器相容，靈活的通用性也能讓盟軍發射器使用。

更關鍵的是，PrSM採用了「開放式系統架構」，這種模組化設計使其能輕易地進行未來升級，包括加裝能攻擊移動目標（如船艦）的先進尋標器，以及開發增程型版本，以應對不斷變化的作戰需求。

相關新聞請見

43砲指部下轄部隊獲模範團體 明年可望迎海馬士成立多管火箭飛彈連

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法