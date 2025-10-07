自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

羅馬尼亞想買數百輛M1戰車汰換蘇製TR-85 價值高達379億

2025/10/07 14:48

羅馬尼亞想買數百輛M1戰車汰換蘇製TR-85 價值高達379億根據羅馬尼亞國防部規劃，該國預計向美國採購總數多達270輛的M1A2戰車。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕羅馬尼亞國防部9月30日向該國國會請求批准，將該國的主力戰車計畫推進至下一階段，價值高達4.85億美元（約新台幣147.6億元），以維持其2023年向美國購買的M1戰車彈藥、零件和訓練等。該計畫最終目標，是額外購買數百輛M1戰車，價值高達7.6億美元（約新台幣231.3億元），以更換現有的蘇製TR-85戰車，並履行對北約的承諾。

《星條旗報》報導，該國2023年曾以1億美元向美國購買庫存中的54輛M1A2戰車，以及12輛支援車輛，預計將在2028年全數交付。而羅馬尼亞國防部日前向國會遞交申請，希望能進一步採購支持M1戰車營所需的彈藥、零件、訓練和模擬器，價值約為4.85億美元。

該計畫最終目標，是期望額外購買216輛M1A2戰車和76輛支援車輛，價值高達7.6億美元。根據計畫，羅馬尼亞希望在2040年前，使其陸軍跟上北約部隊標準。

目前羅馬尼亞裝備的TR-85戰車，是以蘇聯的T-55戰車為基礎，換裝新型砲塔及升級內部零件而成，1986年起量產，該國共裝備315輛。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中