羅馬尼亞想買數百輛M1戰車汰換蘇製TR-85 價值高達379億

〔記者吳哲宇／綜合報導〕羅馬尼亞國防部9月30日向該國國會請求批准，將該國的主力戰車計畫推進至下一階段，價值高達4.85億美元（約新台幣147.6億元），以維持其2023年向美國購買的M1戰車彈藥、零件和訓練等。該計畫最終目標，是額外購買數百輛M1戰車，價值高達7.6億美元（約新台幣231.3億元），以更換現有的蘇製TR-85戰車，並履行對北約的承諾。

《星條旗報》報導，該國2023年曾以1億美元向美國購買庫存中的54輛M1A2戰車，以及12輛支援車輛，預計將在2028年全數交付。而羅馬尼亞國防部日前向國會遞交申請，希望能進一步採購支持M1戰車營所需的彈藥、零件、訓練和模擬器，價值約為4.85億美元。

該計畫最終目標，是期望額外購買216輛M1A2戰車和76輛支援車輛，價值高達7.6億美元。根據計畫，羅馬尼亞希望在2040年前，使其陸軍跟上北約部隊標準。

目前羅馬尼亞裝備的TR-85戰車，是以蘇聯的T-55戰車為基礎，換裝新型砲塔及升級內部零件而成，1986年起量產，該國共裝備315輛。

