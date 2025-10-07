洛馬獲6.47億美元大單 可掛核彈的三叉戟II飛彈將延壽再戰60年

一枚無武裝的三叉戟II D5LE飛彈，從一艘俄亥俄級彈道飛彈核潛艦上發射升空。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《The Defense Post》報導，美國國防部已授予洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）一份價值6.47億美元（約新台幣197億元）合約，將繼續為美國海軍及英國皇家海軍，生產並維持其海基核威懾力量的骨幹，也就是「三叉戟II D5」（Trident II D5）潛射彈道飛彈。

這份合約的工作預計將持續至2030年，並包含可使總價值提升至7.45億美元（約新台幣226億元）的選項。此舉再次確認了這款自1990年首次部署以來，已服役超過30年的核飛彈，在美、英兩國長期嚇阻戰略中的核心地位。

此次合約是「三叉戟II D5壽命延長計畫二期」（D5LE2）的一部分，其最終目標，是透過對導引、推進與重返系統的持續升級，讓這款飛彈的服役年限延長至2084年，屆時將搭載於美國海軍新一代的哥倫比亞級（Columbia-class）核潛艦，以及英國的無畏級（Dreadnought-class）核潛艦上。

此一策略凸顯了美、英兩國在核武現代化上，選擇了對現有成熟系統進行漸進式改良，而非開發全新系統的路線。

儘管三叉戟II D5飛彈自服役以來，已進行超過190次成功的試射，展現了極高的可靠性，但其近期的表現，並非完美無瑕。

英國皇家海軍在今年2月進行的一次試射中，遭遇了該型飛彈的連續第二次發射失敗。據報，飛彈在成功發射後數秒，因推進系統故障而墜落。而在此之前8年，另一次試射也因導航系統的重大故障而失敗，此事最初甚至未向英國國會通報。相較之下，美國海軍則在今年9月成功完成了四次試射，使該飛彈的總測試次數達到197次。

